Onko kaapissasi puuroriisiä? Keitä siitä helppo herkku

Kiinalainen riisipuuro on herkullinen ja lämmittävä ruoka. Tällä kertaa se tarjotaan broilerin ja kananmunien kanssa.

Vuodenvaihteen jälkeen kuiva-ainekaapista löytyy usein puuroriisiä. Käytä se vaihteeksi suolaiseen riisipuuroon.

Suolaisesta riisipuurosta on monenlaisia versioita ympäri Aasiaa. Muun muassa congee-nimellä tunnettu ruokalaji on risottomaisen kostea, puuromainen ruoka, johon on yhdistetty erilaisia makuaineita.

Soppa365:stä löytyvä kiinalaisen riisipuuron ohje kannattaa ottaa käyttöön tavallisena arki-iltana. Myskikurpitsalla rikastettu ruoka hautuu kypsäksi kanaliemessä ilman sen kummempaa vaivannäköä.

Riisipuuron päälle lisätään paistettua, maustepippurilla maustettua broileria ja keitettyjä kananmunia. Viimeisen silauksen ruoka saa pinnalle hienonnetusta kevätsipulista.

