Ravintola- ja hotellialan palkinnot Ouluun, Turkuun, Kurikkaan ja Helsinkiin: ”Ei ihme, että ravintolaan jonotetaan”

Horeca-alan PRO-palkinnot jaettiin torstaina Helsingin Finlandia-talossa järjestetyssä gaalassa.

Pro-kilpailussa palkitaan ansioituneita ravintola-, hotelli-, catering- ja ruoka-alan tekijöitä useissa eri sarjoissa.

Yhteensä 15 eri sarjassa oli jokaisessa kolme finalistia. Finalistien joukossa oli muun muassa kahvilatyöntekijöitä, baarimestareita, alan opettajia, kokkeja, keittiöpäälliköitä, sommeliereja ja ravintolan asiakaspalvelijoita. Palkinnot menivät Ouluun, Kurikkaan, Turkuun ja Helsinkiin.

Yksi voittajista kävi pokkaamassa palkinnon kesken työvuoron. Finlandia-talon keittiöpäällikkö Timo Lepistö palkittiin PRO Keittiöpäällikkö -palkinnolla. Palkinnon saatuaan hän jatkoi työtään gaalan illallisen parissa.

Ravintolan keittöpäällikkö-sarjan finalistit Serko Rantanen, Timo Lepistö ja Tomas Svartsjö.

Kilpailussa oli lisäksi palkinnot vastuullisuudesta ja innovaatiosta sekä lehdistöraadin palkinto. Vastuullisuuspalkinto meni tänä vuonna helsinkiläiselle hotelli Helkalle, jossa syrjinnästä vapaa työkulttuuri ja arvot ovat tärkeitä asioita ympäristöystävällisyyden ja muiden vastuullisten toimien rinnalla.

Innovaatiopalkinnon sai kestävän ruoan puolestapuhujana tunnettu ravintola Ultima.

Lehdistö valitsi kaikista finalisteista yhden voittajan, joka tänä vuonna oli yrittäjä-sarjan finalisti. Palkinto meni yrittäjäpariskunta Laura Apukalle ja Janek Bjurströmille. Lehdistö arvosti pariskunnan Pompier-ravintoloiden henkilökunnan hyvinvointiin liittyviä toimia. Työvoimapulasta kärsivällä alalla he näyttävät hyvää esimerkkiä siitä, että hyviä taloudellisia tuloksia voidaan tehdä samalla, kun henkilökunnan hyvinvointiin satsataan aidosti. Pariskunnan mukaan hyvinvoiva henkilökunta mahdollistaa asiakkaiden tyytyväisyyden, mutta on myös yhteiskunnallinen asia, jos työpaikan toimet vaikuttavat myönteisesti esimerkiksi perheiden hyvinvointiin.

Pariskuntaa kisaan ehdottaneiden kommenteissa oli kiittäviä arvioita. Hyvän hengen lisäksi mainittiin lounasruoan uudistaminen ja esimerkiksi ”aina täydet pöydät lounailla”:

– He ovat saaneet luotua positiivisen ilmapiirin työpaikalle, mikä näkyy palvelussa.

– Ravintolassa on ihan omanlaisensa tunnelma ja habitus, joten ei ihme, että ravintolaan jonotetaan.

Palkinnot jaettiin nyt 18. kerran noin 700 juhlavieraan gaalassa.

PRO-palkinnot 2020:

Keittiöpäällikkö: Timo Lepistö, Finlandia-talo, Helsinki

Ravintolan kokki: Heidi Sovelius, Yes Yes Yes, Helsinki

Ammattikeittiön kokki: Johannes Djupsjöbacka, Staffpoint, Oulu

Ammattikeittiön päällikkö: Jetro Luumi, Ravintola Huoltamo, Helsinki

Baarimestari: Petri Määttä, Cafe Kuluma, Oulu

Opettaja: Riikka Mantila, Turun Ammatti-Instituutti, Turku

Ammattikeittiön työntekijä: Kirsi Mäkynen, Kurikan Kampus, Kurikka

Sommelier: Katrina Laitinen, BasBas, Helsinki

Ammattikeittiön tuotekehittäjä: Terhi Paldan, ISS Food Service, Helsinki

Kahvilan työntekijä: Katariina Silvo, ISS palvelut, Helsinki

Ravintolapäällikkö: Raija Sillanpää, Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsinki

Ravintolan asiakaspalvelija: Murat Kilickesen, Radisson Blue Plaza, Helsinki

Yrittäjä: Laura Apukka ja Janek Bjurström, Espan Sokeri, Helsinki

Vastuullisuus: Hotelli Helka, Helsinki

Lehdistöpalkinto: Laura Apukka ja Janek Bjurström, Espan Sokeri, Helsinki

Kilpailun järjestää Aromi-lehti.