Nämä puuro-ohjeet muuttavat käsityksesi aamupuurosta – makoisaa mutta terveellistä

Mantelimaitoon keitetty kvinoapuuro on gluteeniton, maidoton ja laktoositon.

Kukapa ei kaipaisi vaihtelua arkiseen pikapuuroon. Näillä resepteillä terveellisen puuron saa maistumaan uskomattoman herkulliselta.

Aamupuuro voi todellakin olla muutakin kuin harmaa, kuivahtanut pikahiutalekasa suoraan mikrosta.

Pehmeällä puurolla päivän saa leppeästi ja ravitsevasti käyntiin. Iltapäivän kiireessä puuro taas on terveellinen pelastus, jonka voi nopeasti lusikoida suuhunsa mausta silti tinkimättä.

Pieni muutoksia – isoja makueroja

Puuron eri ainesosia vain hiukan muuntelemalla saa luotua loppumattomasti erilaisia uusia, maistuvia vaihtoehtoja.

Nyt puuroon kannattaa viskata pakastimeen unohtuneet marjapurnukoiden loput. Eri hiutaleet, suurimot, leseet, pähkinät, siemenet ja vaikkapa chiasiemenet tuovat puuroon erilaista suutuntumaa hyvistä ravintoarvoista puhumattakaan.

Puuron nesteenä kannattaa kokeilla eri kasvimaitoja: esimerkiksi kauramaito ja mantelimaito sopivat puuroon täydellisesti ja ne tekevät siitä ihanan pehmeän – ilman liikaa rasvaa. Pienet muutokset arkipuuron pyöräytyksessä voivat nostaa maun aivan uudelle tasolle.

Helmikuun viidentenä päivänä Suomessa juhlitaan Runebergin päivää. Liputuspäivän perinneleivos, runebergintorttu, on muokkautunut ruokabloggarin hyppysissä makoisan puuron muotoon. Runeberginpuuro on todellinen herkku, mutta silti ehdottomasti torttua terveellisempi vaihtoehto.

Kokosimme Ruokalan reseptiarkistosta viisi makoisaa mutta terveellistä puuroa, jolla aamuhetken voi tuunata uuteen uskoon. Kokeile näitä uusia ideoita!

Mantelinen spelttipuuro

Mantelinen spelttipuuro maistuu vaniljalta.

Kun peruspuuron reseptiin vaihtaakin ainesosiksi rouheaa spelttiä ja lempeää mantelimaitoa, on lopputuloksena uusi klassikko. Arkiaamu muuttuu heti paremmaksi, kun vaniljatanko on ollut mukana porisemassa puuron seassa.

Raakapuuro

Raakapuuro auttaa jaksamaan pitkän päivän.

Tämä raakapuuro on pullollaan proteiinia ja antaa voimaa pitkään päivään. Puuron voi sekoittaa nopeasti illalla valmiiksi aamua varten, jolloin aamulla jääkaapissa odottaa yön yli tekeytynyt ravitseva herkku. Raakapuuro maistuu erinomaisesti kylmänä ja on siksi mainio eväs. Pinnalle kannattaa ripotella suosikkimarjoja tai hedelmiä.

Kvinoapuuro

Tarjoa kvinoapuuro kokonaisten mustikoiden, mantelien ja kookoslastujen kanssa.

Kvinoa sopii gluteenitonta ruokavaliota noudattavalle. Mantelimaitoon keitettynä se tuo mahtavaa vaihtelua muuten jo puuroon kyllästyneelle.

Mausteinen vispipuuro

Mausteinen vispipuuro saa makeutensa banaanista ja tuorepuristetusta omenamehusta.

Vispipuuro voi olla herkkua, vaikka sinne ei kaataisi valtavasti sokeria joukkoon. Makeuta puuro sen sijaan banaanilla ja tuorepuristetulla omenamehulla ja käytä suurimoina täysjyvämannaa. Vispipuuro on ihanaa niin kylmänä kuin lämpimänäkin.

Birchermysli

Raastettu omena tekee täyttävästä birchermyslistä raikkaan.

Birchermysli on alun perin Sveitsistä kotoisin. Raasta raakaa omenaa ja jätä ne hiutaleiden kera pehmenemään ja mehustumaan mieluiten yön yli omenamehuun ja luonnonjugurttiin. Aamusella seos on raikasta mutta täyttävää tuorepuuroa, joka on mahtavan makunsa lisäksi superterveellistä. Tee kerralla kunnon satsi, jotta sitä riittää vielä välipalaksi.