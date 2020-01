Vanha kunnon kiisseli on täydellinen tapa syödä hedelmiä ja marjoja

Talvinen hedelmäpommi! Kiisseli on mainio välipala tai jälkiruoka.

Tee kiisseli omenatäysmehusta ja paloittele joukkoon kauden ihanimmat hedelmät. Välipala on valmis!

Kiisseli on mainio välipala tai jälkiruoka. Se on helppo, edullinen, muuntuu sesongin mukaan ja sopii monenlaisiin ruokavalioihin. Ehkä näistä syistä kiisseli on jälleen trendikäs.

Kun lisäät kiisselin joukkoon hedelmät tai marjat tuoreina ja keittämättöminä, saat niistä vitamiinit talteen. Hyvä pohja kiisselille on tällöin vaikkapa omenatäysmehu, jossa on riittävästi makua ja hapokkuutta.

Soppa365:n reseptissä mehu maustetaan ruusuvedellä ihanan tuoksuiseksi jälkiruuaksi.

Voit säädellä kiisselin paksuutta makusi mukaan. Jos pidät paksusta kiisselistä, käytä perunajauhoja hieman enemmän. Valmiin kiisselin joukkoon lisätyt mehukkaat marjat tai hedelmät ohentavat aina koostumusta hieman.

Katso ihana kiisseliohje Soppa365:stä!