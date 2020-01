Huippukokeilta uusia ravintoloita: Matti Jämsenin lounailla kotiruoka nousee uudelle tasolle, Kari Aihisen paikkaa inspiroi Kalifornia

Helsinkiin avataan pian kaksi uutta ravintolaa. Matti Jämsen avaa lounasravintolaketjun ensimmäisen ravintolan maanantaina, Kari Aihisen uudessa paikassa versioidaan Kalifornian makuja.

Ravintoloitsija ja Suomen Bocuse d’Or presidentti Matti Jämsen tekee uuden aluevaltauksen. Jämsen avaa lounasravintolaketjun Best Adventure of the Dayn (BAD). Ensimmäinen ketjun ravintoloista avaa ovensa Helsingin Sörnäisissä, Lintulahdenkadulla maanantaina 3. helmikuuta. Toinen tulee pian Säterinkadulle Espoon Leppävaaraan.

Jämsen haluaa olla tekemässä laadukasta lounasruokaa, sillä sellaiselle on selkeästi tilausta. Reilusti yli puolet ravintolassa syödyistä aterioista on lounaita, tiedotteessa kerrotaan.

Jämsen kertoo ravintolan tiedotteessa, että uusissa paikoissa tehdään ”kunnon ruokaa, alusta asti käsin”.

– Sellaista ruokaa, josta saa energiaa ja iloa duunipäivään, ja jonka äärellä voi arjessa viettää päivän parhaan hetken. Ei pelkästään tankata energiaa.

”Kotiruoka on parasta”

Ravintolan tiedotteessa kerrotaan, että päivittäin tarjolla on kaksi lautasannosta, yksi seisovasta pöydästä tarjoiltava kotiruoka, laaja salaattibaari sekä ramen-keittopöytä, josta asiakas saa itse koota mieleisensä kokonaisuuden. Erityisruokavaliot tullaan ottamaan laajasti huomioon.

Mainittu kotiruoka voi olla Jämsenin mukaan esimerkiksi ”täydellinen janssoninkiusaus, mutta siihen tuodaan aina jotain pientä lisää”. Kiusauksen kylkeen tehdään esimerkiksi uunipunajuuria ja savustettua munakokkelia, hän kertoo.

– Kotiruokahan on ihan parasta. Sitä ihmiset myös kaipaavat. Panostamme myös todella paljon kasvisruokiin.

Salaattitarjonta on ravintolassa myös tärkeä asia.

– On tärkeää panostaa ihmisten arjen ja hyvinvoinnin parantamiseen, Jämsen sanoo.

Ravintolassa on myös Jämsenin kehittämän jäätelöbaarin tuotteita, joita on myynnissä Järvenpään Citymarketissa.

Alalla halutaan päivätöihin

Ravintolan tiedotteessa nostetaan esille myös ravintola-alaa koskeva ilmiö. Ravintola-alan ammattilaiset saattavat vaihtaa alaa työaikojen iltapainotteisuuden vuoksi.

Matti Jämsen haluaa nostaa päivätyön houkuttelevuutta. Hän kertoo, että yleisen käsityksen mukaan lounasravintoloiden keittiöissä ei välttämättä pääse käyttämään ammattitaitoaan tarpeeksi laajasti.

– Siksi haluan korostaa, että BAD ei ole perinteisessä mielessä henkilöstöruokala, vaan lounasaikaan palveleva ravintola.

Jämsenillä on myös ravintola K-Citymarket Järvenpäässä. Lisäksi hän on mukana projektiravintola Soromnoossa, joka avataan alkukesästä. Kyseessä on vain muutaman viikon auki oleva ravintola, jossa on oma teemansa. Tänä vuonna Soromnoon menu kantaa nimeä ”Meat Is Murder”.

Kalifornian makuja

Kari Aihisen uusi ravintola on nimeltään Version.

Helsingin keskustassa Unioninkadulla sijaitseva ravintola avautuu maaliskuun alussa. Tiedotteessa kerrotaan, että ravintolan ruoka saa inspiraationsa Kalifornian keittiön makumaailmasta.

Varsinainen teemaravintola se ei kuitenkaan ole.

– Kalifornian kokeellinen ruokakulttuuri kiinnostaa ja inspiroi koko meidän tiimiä. Tätä osastoa ei myöskään Helsingissä vielä juuri ole, joten päätimme tuoda palan raikasta, mausteista ja kokeellista makumaailmaa tänne. Version on meidän näkemyksemme eatery-tyyppisestä ravintolasta, jossa on mukana sopiva ripaus Kalifornian makuja ja rentoa tunnelmaa. Ei kuitenkaan ole kyse kalifornialaisesta teemaravintolasta surffilautoineen, vaan Kaliforniasta on ammennettu luovuutta ja inspiraatiota ruokaan, Kari Aihinen kuvailee tiedotteessa.

– Ravintolan ruokalistalta löytyy monipuolisesti kasvis-, kala- ja liha-annoksia sekä keittiön näkemyksiä klassikoista, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan ravintolassa toteutetaan ruokahävikin minimointia, kierrätysmateriaaleista valmistettuja työvaatteita, hävikkidrinkkejä, uusiutuvan energian käyttöä sekä huolellista toimittajien ja raaka-aineiden valintaa.

Yksi esimerkki hävikkidrinkistä on banaanin kuorista ja ylijäämäkahvista tehty cocktail.

– Me halutaan, että tämä on Helsingissä iloinen paikka, jossa tapahtuu ja jossa versioidaan uusia juttuja, oli sitten kyse ruoka-annoksista, cocktaileista tai pienistä luovista yksityiskohdista. Syöminen hyvässä seurassa tekee hyvää, Aihinen toteaa.