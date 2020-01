10 tapaa tehdä makaronilaatikko – ainekset, jotka tekevät siitä entistä herkullisempaa

Makaronilaatikon ei tarvitse olla aina samalla ohjeella tehty.

Makaronilaatikko on kätevää, ruokaisaa ja maistuvaa arkiruokaa. Sen voi tehdä hyvin monella eri tavalla. Koostimme Ruokalan reseptiarkistosta 10 erilaista ohjetta, joista voi löytyä uusi suosikkisi.

Jos on aina tehnyt perusmakaronilaatikon, vaihtelun vuoksi siihen voi kokeilla myös uusia aineksia. Yksi loistava esimerkki on piimä-juustomakaroniloota, johon piimän lisäksi yrttimausteet tuovat erittäin hyvää makua. Herkuttelijan makaronilaatikon salaisuus on pekonissa ja kermassa. Se on tuhti ruoka, mutta kelpaa vaikka sunnuntaipäivälliselle, kirjoitti reseptin luonut Prisca Leclerc.

Myös ilman kananmunaa ja maitotuotteita saa oivan makaronilaatikon. Makaronilaatikko kasvis- tai lihaliemeen tehtynä on maukasta. Lisäksi jauhelihan sijaan voi käyttää lämminsavulohta, broilerin jauhelihaa tai soijarouhetta.

Kun valitsee tummemmat makaronit, ruokaan saa hiukan enemmän kuituja.

Makaronilaatikko broilerinjauhelihasta

Lohi-makaronilaatikko

Piimä-juustomakaroniloota

Herkuttelijan makaronilaatikko

Liha-makaronilaatikko ilman kananmunaa

Rukiinen liha-makaronilaatikko

Tomaatti-makaronilaatikko soijarouheesta

Kasvismakaronilaatikossa on paljon makua.

Kasvismakaronilaatikko

Juusto-makaronilaatikko

Makaronilaatikko lihaliemellä