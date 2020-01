Leikkuulautasi voi olla uskomaton bakteeripesäke – asiantuntija neuvoo, milloin se kannattaa vaihtaa suosiolla uuteen

Kulunut leikkuulauta voi olla uskomaton bakteeripesäke.

Milloin viimeksi olet vaihtanut leikkuulaudat kotonasi? Sinänsä viattomalta vaikuttava, vain muutaman vuoden vanha muovilauta saattaa yllättäen olla melkoinen bakteeripesäke – ja pahimmillaan se voi päihittää likaisuudessa jopa wc-istuimen.

Ahkera kokkaaja pilkkoo taajaan ja tulee samalla kuluttaneeksi myös leikkuulautaa. Kun leikkuulautaan alkaa muodostua terävän veitsen jäljiltä uria, otollinen kasvualusta erilaisille bakteereille on jo olemassa. Tehokaskaan astianpesukone ei pysty puhdistamaan pahoille naarmuille päässyttä leikkuulautaa.

Rikkoutunut pinta on pöpöille oiva alusta

Ruokaviraston ylitarkastaja Riina Tolvanen vahvistaa, että leikkuulautojen yleinen hygieniaongelma on se, että niiden pinta on liian kulunut. Sama ikivanha leikkuulauta on käytössä vuodesta toiseen.

Leikkuulaudan rikkoutunut pinta kerää tehokkaasti itseensä erilaisia bakteereja. Kulloinenkin pöpökattaus riippuu suoraan siitä, mitä laudan päällä on leikattu. Päivän aterian aineksia pilkkoessa voi kuluneen leikkuulaudan kautta tulla pöperöön samalla mukaan esimerkiksi listeriaa, ulosteperäistä kolibakteeria tai kampylobakteeria. Salmonella on Suomessa harvinainen, mutta senkin riski on tärkeä muistaa.

Leikkuulaudat voi hankkia erivärisinä eri käyttötarkoituksiin

Kohtuullisesti kulunut, hyvin pesty ja kuiva leikkuulauta ei ole elintarvikehygieeninen riski. Vaikka sen pintaan tulisikin käytössä bakteereita, ne eivät siirry eteenpäin vaan peseytyvät pois.

Laudat vaihtoon ajoissa

Leikkuulautojen vaihtotiheyteen on vaikea antaa nyrkkisääntöä, sillä se riippuu täysin käytöstä. Siksi ei auta muu kuin muistaa tarkkailla säännöllisesti oman kodin leikkuulautojen pintaa lähempää. Kun urat ja viillot ovat esillä silmin nähden, on aika vaihtaa uuteen.

– Parin millin ura on jo sellainen, että leikkuulauta kannattaa vaihtaa, Tolvanen sanoo.

On hyvä ottaa tavaksi tarkastaa leikkuupinnat kerran vuoteen. Jos lempiruokiin kuuluu sushi ja leikkuulaudalla käsitellään usein sellaisenaan syötävää kalaa, on syytä olla erityisen tarkkana.

Päihittääkö puinen leikkuulauta muovisen?

Joidenkin tutkimusten mukaan erityisesti käsittelemätön puu on luonnostaan antibakteerinen, joten puinen leikkuulauta soveltuu sen tähden hyvin leikkuualustaksi keittiön askareissa.

Puinen leikkuulauta ei kuitenkaan saa Tolvaselta täyttä synninpäästöä. Hänen mukaansa puinenkin leikkuulauta on naarmuuntuneena yhtä lailla bakteereille verraton alusta kasvaa. Puu on materiaalina huokoinen, joten se imaisee itseensä herkästi kaikenlaista: vettä, likaa ja pesuaineita. Lisäksi se kuivuu hitaasti.

– Esimerkiksi lihasnesteet imeytyvät nopeasti puiseen leikkuulautaan, Tolvanen sanoo.

Puinen leikkuulauta täytyy muistaa pestä aina heti käytön jälkeen, jotta neste ei ehdi imeytyä sen pintaa syvemmälle.

Puinen leikkuulauta soveltuukin parhaiten kuivien elintarvikkeiden, kuten leivän, käsittelyyn. Lisäksi se on erinomainen leivonta-alusta.

Ethän käytä leikkuulautoja ristiin

Tolvasen mukaan suurin pöpövaara piilee siinä, että leikkuulautoja tulee arjen askareissa helposti käyttäneeksi ristiin. Kiireessä kokkaillessa tulee pilkkoneeksi kalat ja salaatit epähuomiossa samalla alustalla, jolloin raa’an kalan sisältämät bakteerit siirtyvät sujuvasti suoraan salaattiin.

Raa’alle kanalle kannattaa käyttää omaa leikkuulautaa.

Tolvanen suosittelee, että kotiin hankitaan eri leikkuulaudat eri tarkoituksiin. Puinen leikkuulauta soveltuu leivän viipalointiin, kun taas raa’alle kalalle, raa’alle lihalle ja vihanneksille kannattaa hankkia kullekin oma alustansa.

Leikkuulaudat voi hankkia erivärisinä eri käyttötarkoituksiin, jolloin ne on helpompi pitää erillään toisistaan. Muoviset leikkuulaudat on näppärä pestä käytön jälkeen tiskikoneessa. Kuuma lämpötila tehostaa puhdistumista.

– Tärkeintä on muistaa kaksi asiaa: leikkuulaudat täytyy tarkastaa säännöllisesti ja pestä mielellään aina heti käytön jälkeen, Tolvanen tiivistää.

Lähteet: Martat.fi, Huffington Post, Ruokavirasto