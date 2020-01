Tämänkin annoksen saat eurolla – testasimme edullisia reseptejä lupaavan ruokakirjan: ”Lopputulos oli herkkua”

Kaisla Kuuskoski testasi vasta ilmestyneen reseptikirjan Annos eurolla, jossa on vain edullisia ruokia ja vinkkejä tarkassa budjetissa pysymiseen.

Testissä: Hanna Olvenmark: Annos eurolla (WSOY 2020)

Mikä: Ruotsalainen kasvisruokakirja, jonka kaikki annokset maksavat (periaatteessa) korkeintaan euron. Olvenmark pitää samalla teemalla Instagram-tiliä; portionenundertian.

Ravintoterapeuttina hän kyllästyi väitteeseen, että terveellinen ruoka on kallista. Terveellisyyden ja säästöjen lisäksi kirjan juju on ympäristöystävällisyydessä ja ruokahävikin kurittamisessa. Reseptiikan lisäksi kirjassa on vinkkejä muun muassa eväiden pakkaamiseen töihin ja luontoretkille.

Kerroimme tammikuussa ilmestyneestä kirjasta aiemmin:

Miellytti: Kaikin tavoin rationaalinen kirja, ja reseptit näyttävät lisäksi hyviltä. Pääosin pääruokia, mm. linssistroganovia, hernepihvejä ja sienirisottoa. Tammikuu on ehdottomasti oikea julkaisuaika, kun ihmiset tahtovat ja tarvitsevat halpaa ja terveellistä – ja moni osallistuu vegaanihaasteeseen. Pääosa resepteistä vegaanisia, ja lopuissakin on ohjeet vegaaniversioon. Myös satokaudet on otettu huomioon.

Mietitytti: Ruotsissa asuneena pohdin, onkohan käännettäessä otettu huomioon, että ruoka on lahden tuolla puolen lähtökohtaisesti halvempaa. 10 kruunulla ei saa samaa kuin eurolla. Joka tapauksessa huokeita reseptejä.

Minä kokeilin: Kokkaus taittui helposti ja jopa alle reseptin lupaamassa 20 minuutissa. Lopputulos oli herkkua – mutten tiedä, kutsuisinko sitä carbonaraksi. Monien kasvissyöjien (itsenikin) mielessä carbonara ja pekoni ovat jonkinlainen muistojen lihavoittama eldorado, eikä resepti ihan iske rasvan ja suolan kultasuoneen. Plussaa reseptille tarkoista maustamisohjeista.

Hernecarbonara

2 keltasipulia

1 tl savustettua paprikajauhetta

öljyä paistamiseen

4 dl kaurakermaa

1 kasvisliemikuutio

600 g pakasteherneitä

suolaa ja mustapippuria

4 annosta pastaa

(hieman voimakkaanmakuista juustoraastetta tarjoiluun)

Valmistusohjeet

Laita pastan keitinvesi kiehumaan. Kuori keltasipulit ja silppua ne hienoksi. Kuullota keltasipulisilppu ja savustettu paprikajauhe öljyssä paistinpannulla tai paistokasarissa keskilämmöllä. Kaada joukkoon kaurakerma ja murustele joukkoon kasvisliemikuutio. Lisää pakasteherneet. Keitä pasta pakkauksen ohjeen mukaan. Kun pastan keittoajasta on jäljellä noin 1 minuutti, kaada vesi pois ja kumoa pasta kastikkeen joukkoon. Anna sen kypsyä loput ajasta kastikkeessa. Mausta pasta suolalla ja runsaalla määrällä mustapippuria ja tarjoa halutessasi voimakkaanmakuisen juustoraasteen kanssa.

Tältä annos näytti kotona.