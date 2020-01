Ihana talvi-illallinen odottaa: Kokeile maukasta paistia, kermaista valkosipulikeittoa ja appelsiinirahkavaahtoa

Täyteläisiä makuja pursuava illallinen odottaa herkuttelijoita.

Uunissa paahdettu valkosipuli antaa kermaiselle keitolle upean maun, joka herättää ruokahalun.

Klassinen paahtopaisti maustetaan misotahnalla, myös upea punaviini-voikastike saa misosta syvän umamisen maun. Täyteläisten makujen jälkeen raikastetaan ateria appelsiinisella rahkavaahdolla, jonka päälle murustetaan pähkinä-hunajagranolaa.

Valkosipulikeitto

1,2 l kanalientä

5 jauhoista perunaa

4 kokonaista valkosipulia

1 dl kermaa

tuoretta timjamia

1 tl suolaa

laadukasta oliiviöljyä

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Leikkaa valkosipuleiden ”hatut” pois niin, että kynsien sisus paljastuu ja nosta uuniin 15-20 minuutiksi, kunnes valkosipulit ovat pehmeitä.

Kuori perunat ja puolita ne. Keitä kypsiksi kanaliemessä.

Purista pehmenneiden valkosipulien sisus liemen joukkoon, kun perunat ovat kypsiä. Soseuta keitto, lisää kerma samalla soseuttaen ja keitä hiljaisella 15 minuuttia ilman kantta. Mausta keitto suolalla ja ripottele sekaan timjamin lehtiä. Viimeistele keitto lorauttamalla joukkoon reilu ruokalusikallinen hyvää oliiviöljyä.

Valmistusaika: 40 minuuttia

Annoksia: 4–6 alkuruoaksi

Paistin ja kastikkeen maustamiseen käytettävää misotahnaa saa hyvin varustelluista supermarketeista.

Misopaisti ja beurre rouge -kastike

n. 1,2 kg paahtopaisti

1 rkl misotahnaa

1 tl rypsiöljyä

mustapippuria

1 tl suolaa

3 valkosipulinkynttä

1,5 dl vettä

kastike

2 salottisipulia

3 herkkusientä

½ porkkana

1 valkosipulinkynsi

nokare voita

2 tl punaviinietikkaa

1 tl misotahnaa

1,5 dl punaviiniä

paistinliemi

150 g voita 1 dl:aan kastiketta

Ota paisti huoneenlämpöön tuntia ennen valmistamista.

Lämmitä uuni 200 asteeseen.

Sekoita misotahna, öljy, mustapippuri ja suola.

Kuori ja leikkaa valkosipulinkynnet puoliksi pituussuunnassa. Paina paistiin reikiä veitsen kärjellä ja työnnä valkosipulinpuolikkaat viiltoihin. Hiero misoseos paistin pintaan.

Nosta paisti ritilälle ja aseta alle syvä, puhdas uunipelti tai vuoka. Liemi valuu pellille. Kun lientä on valunut pellille (ja se on hieman paahtunut), mittaa joukkoon 1,5 dl vettä.

Paista paistia, kunnes sen sisälämpötila on 54 c.

Nosta paisti ritilältä ja kääri folioon vetäytymään. Ota liemi talteen. Voit tarjota paistin kylmänäkin vasta seuraavana päivänä.

Valmista kastike.

Kuori ja leikkaa sipulit, porkkana, sienet ja valkosipulinkynsi pieniksi paloiksi. Paahda kasviksia paksupohjaisessa pienehkössä kattilassa nokareen voita kanssa, kunnes kasvikset ovat paahtuneet ja saaneet väriä. Lisää etikka ja misotahna, anna kiehahtaa ja lisää punaviini.

Keitä hiljaisella, kunnes viiniä on jäljellä noin 1/3. Kaada joukkoon paistinliemi ja keitä kasaan hiljaisella, kunnes maku on tiivistynyt ja lientä on noin 1 dl. Sammuta liesi. Siivilöi liemi kasviksista ja kaada takaisin kattilaan.

Leikkaa jääkaappikylmä voi pieniksi kuutioiksi ja soseuta se sauvasekoittimella vielä kuuman liemen joukkoon, mutta ei kuumalla liedellä: voin kuuluu jäähdyttää ja sakeuttaa kastike. Jos joudut lämmittämään lientä ennen tarjoilua, tee se hyvin hiljaisella varoen, ettei kastike jakaudu. Jos tarjoat kastikkeen myöhemmin, parasta olisi lämmittää liemi ja lisätä voi vasta juuri ennen tarjoilua.

Maista lopuksi suola ja lisää tarvittaessa. Mikäli lientä jäi vähemmän tai enemmän kuin 1 dl, suhteuta voin määrä.

Tarjoa paisti ja kastike esimerkiksi paistettujen perunoiden ja keitettyjen vihreiden papujen kera.

Valmistusaika: 60 minuuttia

Annoksia: 4

Helppo appelsiinijälkiruoka kruunaa illallisen.

Appelsiini-rahkavaahto ja hunajagranola

1 appelsiini

3 liivatelehteä

2 dl kuohukermaa

1 dl rahkaa

0,5 dl sokeria

kourallinen pähkinöitä

1 kaurakeksi

2 rkl hunajaa

Laita liivatelehdet kylmän veteen likoamaan.

Pese appelsiini huolella ja raasta sen kuori raastimen hienoimmalla terällä.

Purista pieneen kattilaan appelsiinin mehu ja sekoita joukkoon kuoret. Keitä mehua kasaan hiljaisella, kunnes puolet on jäljellä ja jätä odottamaan.

Vaahdota kermavaahto löysäksi vaahdoksi ja sekoita joukkoon rahka ja sokeri. Vatkaa, kunnes vaahto on kiinteää.

Kuumenna appelsiinimehu, mikäli se on ehtinyt jäähtyä. Sulata liivatelehdet mehun ja kuorien joukkoon. Kaada appelsiiniliemi ohuena nauhana vaahdon joukkoon samalla vatkaten.

Lusikoi vaahto annoskuppeihin ja nosta jääkaappiin jähmettymään vähintään neljäksi tunniksi.

Valmista crumble. Pieni pähkinät veitsellä ja murenna keksi joukkoon. Paahda seosta kuumalla kuivalla pannulla, kunnes pähkinät saavat hieman väriä. Mittaa joukkoon hunaja ja paahda, kunnes se imeytyy pähkinäseoksen joukkoon. Kaada jäähtymään ja murustele vaahdon päälle juuri ennen tarjoilua.

Valmistusaika: 20 minuuttia + jähmettyminen

Annoksia: 4

IS-Plussan kokki Prisca Leclerc on isän puolelta ranskalainen. Hän on syntynyt Pariisissa, mutta käynyt koulunsa Suomessa.

Prisca on kouluttautunut ruokatuottajaksi ja työskennellyt ruokajuttujen parissa kymmenen vuotta. Hän on kirjoittanut kaksi keittokirjaa, Tarte tatin (2015) ja Mokkapala (2017).

Prisca haluaa tehdä monipuolista, vaivatonta ja maukasta ruokaa sesongin raaka-aineista.