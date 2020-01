Marikan kasvispihviohje on ihana, helppo ja nopea – ”Suu hymyilee, kun on niin hyvää”

Marika Kailan uudessa reseptikirjassa on hyviä arkiruokien ohjeita.

Kaikki ansaitsevat nauttia suussa sulavista herkuista ruokavaliosta riippumatta. Tämä on suositun Ranteita myöjen takinasa -ruokablogin kirjoittajan Marika Kailan motto. Se on myös hänen ensimmäisen ruokakirjansa, Gluteeniton – helpot ja herkulliset (Readme) reseptikirjan keskeinen sanoma.

Kaila on ammatiltaan kokki. Hän aloitti suositun bloginsa kirjoittamisen vuonna 2014, kun ystävät alkoivat kysellä hänen Facebookissa julkaisemien reseptien perään.

– Aluksi blogin kirjoittaminen tuntui hieman vieraalta, Kaila sanoo.

Nyt se on hänen päätyötään.

Blogin alkuaikoina Marika Kaila julkaisi leivontaohjeita. Nykyään blogissa on myös paljon arkiruokaohjeita. Marika Kailalla on koemaistajina tiukka raati, omat pian 13-vuotiaat kaksospojat.

Kaila kirjoittaa kirjansa johdannossa, että poikia odottaa kotona usein uunituoreet leivät, sämpylät ja toisinaan pullat.

– He kyllä sanovat, jos jokin on oikein hyvää. Tai jos ei ole, he kysyvät onko tämä gluteenitonta? Sitä heille ei etukäteen kannata kertoa, sillä muuten se on automaattisesti heidän mielestään pahaa, Kaila sanoo huvittuneena.

Kymmenisen vuotta sitten gluteeniton ruokavalio ei ollut vielä niin yleinen kuin nyt. Blogin suosio nousi kasvuun yhden hittireseptin ansiosta. Se oli gluteeniton Daim-mokkapalojen ohje, jonka maine alkoi kiiriä somessa.

Raasta vihannekset valmiiksi jääkaappiin

Marika Kaila on kuitenkin saanut kriittisen kotiraatinsa usein vakuuttuneeksi gluteenittomien ruokien herkullisuudesta. Yksi erityisen onnistuneista ruoista on kasvispihvit, joista kaksoset antoivat kiitosta.

– Se tunne, kun saat syötyä ja suu hymyilee vaan, kun on niin hyvää. Minulle kävi juuri näin näiden pihvien kohdalla, Kaila kuvailee kirjassa.

Ohje on todella helppo.

Reseptiin tarvittavat juurekset voi esimerkiksi raastaa edellisenä iltana valmiiksi jääkaappiin, Kaila kirjoittaa aikaa säästävästä vinkistä, jos tietää seuraavan päivän olevan kiireinen.

– Kun tulet töistä ja haluat saada nopeasti ruoan valmiiksi, lisäät vain loput aineet ja paistat.

Kasvispihvit (n. 9 kpl)

300 g porkkanoita

250 g juuriselleriä

200 g palsternakkaa

2 salottisipulia

2 dl cheddarjuustoraastetta

3 pientä kananmunaa

2 tl paprikajauhetta

1 tl yrttisuolaa

1/2 tl suolaa (esimerkiksi himalajan hienoa suolaa)

1/2 dl gluteenitonta vaaleaa jauhoseosta

voita paistamiseen

Valmistusohjeet

Raasta juurekset. Hienonna sipuli. Sekoita kaikki aineet hyvin keskenään. Muotoile taikinasta pihvejä. Paista voilla miedolla lämmöllä, kunnes pihvit ovat kypsiä (noin 5 minuuttia per puoli, välillä kääntäen).

– Voit halutessasi paistaa pihvit myös uunissa 225 asteessa noin 15–20 minuuttia, Marika Kaila vinkkaa.

Gluteenittomat jauhot vaativat enemmän nestettä

Gluteenittomia leipomuksia tehdessä on otettava huomioon se, että gluteenittomat jauhot eivät käyttäydy aina täysin samoin kuin vehnäjauhot.

– Gluteenittomat jauhot vaativat hieman enemmän nestettä. Mutta aina se ei ole yksi yhteen, Kaila toteaa.

Joskus gluteenittomaan taikinaan täytyy lisätä myös himpun verran enemmän rasvaa.

Tarkat määrät mausteille

Uuden kirjan resepteissä on tarkat määrät mausteille. Se voi palvella niitä, joita joissakin resepteissä olevat ”ripaus suolaa ja pippuria tai loraus öljyä” eivät auta, jos maustamisen suhteen tuntee epävarmuutta.

Marika Kailan oman maustekaapin luottotuotteet ovat suola, mustapippuri, paprikajauhe ja sipulijauhe.

– Maustesekoituksia en juurikaan käytä. Kun ruokaa maustaa, kannattaa lisätä mausteita ensin pieniä määriä ja maistella ruokaa sitä tehdessä, hän kertoo ammattikokkien tärkeän neuvon.

Gluteeniton – helpot ja herkulliset-kirja tarjoaa peruskotiruokien ohjeita, sekä suolaisten ja makeiden herkkujen reseptejä. Vaikka itse ei noudattaisi gluteenitonta ruokavaliota, kirja tarjoaa selkeät ja helpot ohjeet arjen perusruokiin ja joskus siihen tärkeään, pieneen hemmotteluun.

Resepti: Marika Kaila, Gluteeniton – helpot ja herkulliset (Readme 2020)