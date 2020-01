Kolmen paprikan pakkauksessa vihreällä on ihan oma tarkoituksensa

”Liikennevalopaprikat”, eli kolmen paprikan pakkaukset ovat usein edullisempia kuin yksittäispakatut. Värit kertovat eri kypsyysasteista.

Kolmen paprikan pakkauksia ostetaan siksi, että ne ovat usein edullisempia kuin yksittäin pakatut paprikat.

Keltaiset ja punaiset paprikat toimivat hyvin salaateissa ja leivän päällä, mutta vihreä paprika ei maistu aina samalla tavalla.

Kotimaiset Kasvikset ry ja Puutarhaliitto ry ovat valinneet ”liikennevalopaprikat” vuoden 2020 vihannekseksi. Puutarhaliitto kertoo tiedotteessa niistä tarkemmin: Keltaiset, punaiset ja vihreät paprikat eivät ole eri lajikkeita, vaan paprikan eri kypsyysasteita. Vihreä poikkeaa maultaan näistä kolmesta eniten siksi, että se on raaka.

Pataruokiin ja kastikkeisiin

Puutarhaliitto ry:n toimitusjohtaja Timo Taulavuori kertoo Ilta-Sanomille, että vihreitä paprikoita on pakkauksissa muutamasta syystä. Yksi on se, että ne ovat edullisempia, lisäksi kolmen eri värisen paprikan pakkaus on näyttävä. Lisäksi vihreä paprika soveltuu erityisesti lämpimän ruoan valmistamiseen.

Paras käyttötapa vihreälle paprikalle onkin siis kypsentää se, esimerkiksi kastikkeissa ja muussa lämpimässä ruoassa. Sen maku muuttuu kypsentäessä.

– Ne sopivat hyvin myös esimerkiksi pataruokiin, Taulavuori kertoo.

Muovilla on tarkoituksensa

Vaikka muovin vähentämisestä puhutaan paljon, ainakin paprikoiden kohdalla muovikääre on perusteltu. Paprika kannattaa säilyttää muovikääreessä jääkaapissa, sillä se kuivuu herkästi.

Timo Taulavuori kertoo, että paprikoiden pintarakenne on haihduttava. Jos paprikan jättää suojaamattomana vaikka pöydälle, voi huomata hyvinkin nopeasti, kuinka se kuivahtaa ja sen rapeus katoaa.

Paprikat sisältävät runsaasti C-vitamiinia ja muita terveyden kannalta hyödyllisiä ravinteita. Suomessa paprikoita viljellään reilussa 70 yrityksessä. Eniten paprikoita viljellään Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Puutarhaliitto kertoo lisäksi, että kotimaista paprikaa on saatavilla varmimmin touko-lokakuussa, mutta ympärivuotinen ja torjunta-aineeton viljely yleistyy led-valojen avulla.