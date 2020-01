Tässä tulevat maukkaat ”murskaperunat” – yhden kattilan helppo herkkuruoka

Murskaperunat ja pesto on maukas yhdistelmä. Juuston voi luonnollisesti jättää myös pois.

Uusi Sekaani-kirja tarjoaa tietoa ja reseptejä vastuulliseen syömiseen.

– Ei ole enää samantekevää, mitä suuhumme laitamme, sillä maailmanlaajuisesti tarkastellen neljäsosa ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista tulee tulee maa- ja metsätaloudesta sekä maankäytöstä, uuden Sekaani-ruokakirjan johdannossa kerrotaan.

Sekaanilla tarkoitetaan ”sekasyöntiä”, eli ruokavaliota, jossa on kasviksia, kalaa ja lihaa. Mika Remeksen ja Mikko Takalan kirjassa tarjotaan ohjeita ”vastuulliseen sekasyömiseen”, kuten asiaa kirjassa ilmaistaan.

– Tässä kirjassa etsitään keinoja olla jatkossa sekaani, mutta vastuullisesti ja ilmastoa kunnioittaen. Tehtävä ei ole helppo. Se on kuitenkin mahdollinen, johdannossa todetaan.

Vastuullisiksi teoiksi kirjassa mainitaan muun muassa kotimaisten tuotteiden suosiminen, tuntuva kasvisten lisääminen ruokavalioon ja harkittu lihan kuluttaminen. Paksussa ja kattavassa kirjassa on runsaasti erilaisia reseptejä, mutta myös paljon tietoa muun muassa ruokahävikistä, kotimaisista tuotteista, ruoantuotannosta ja lihasta.

Helppo ruoka perunasta

Kotimainen peruna on esimerkki yhdestä ”ilmastoystävällisestä” ruoka-aineesta. Näin kerrotaan myös esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa (Perunan ilmastovaikutukset, 2012).

Se on myös tuttu ja kotoisa aines, josta saa monipuolisesti erilaista ruokaa.

Sekaani-kirjassa on mainio perunaohje, joka on nimetty Murskaperunoiksi. Se on hieman samaa sarjaa kuin toukokuussa 2019 Ruokalassa julkaistu Hannan Soppa -blogin litistettyjen uuniperunoiden ohje. Sekaani-kirjan murskaperunoita ei kuitenkaan käytetä uunissa.

– Yhden kattilan ruoka, jossa murskattujen perunoiden joukkoon mätkäistään lisämakua antavat ainekset. Peston raaka-aineet voi toki jauhaa yhtenäiseksi tahnaksi, mutta maukasta tulee näinkin, kirjassa kuvaillaan.

Ohjeessa suositellaan käytettäväksi uuden sadon perunoita. Se ei tarkoita varhaisperunaa.

Uusi peruna tarkoittaa uuden sadon perunaa, joka voi olla peräisin ihan mistä vain. Esimerkiksi Välimeren maista alkuvuodesta tuodut perunat ovat uutta perunaa. Samoin voisi kutsua uudeksi perunaksi sitä perunasatoa, joka saadaan Suomesta syksyllä varastoitavaksi, Satokausikalenterin sivuilla kerrotaan.

Tämä herkullinen ohje toimii kuitenkin millä tahansa potulla.

Murskaperunat pestolla

800 g perunoita (kotimaisia uuden sadon perunoita)

merisuolaa

4 rkl laadukasta oliiviöljyä

1 ruukku basilikaa hienonnettuna

2 rkl pinjansiemeniä/auringonkukansiemeniä/pähkinöitä paahdettuna

ripaus sormisuolaa

4 rkl parmesaania raastettuna

Valmistusohjeet

Kuumenna reilu kattilallinen vettä kiehuvaksi. Raavi sillä välin perunat puhtaaksi. Laita puhdistetut perunat kylmään veteen odottelemaan veden kiehumista. Laita keitinveden joukkoon reilusti suolaa. Laita puhtaat perunat kiehuvaan veteen ja säädä lämpöä pienemmälle. Keitä uuden sadon perunoita harkiten noin 10–15 minuuttia. Kaada vesi pois kun perunat ovat vielä selkeästi napakoita, eivätkä täysin läpikypsiä. Nosta kattila perunoineen takaisin liedelle ja anna vetäytyä hetken. Painele perunoita kevyesti, kunnes pinta napsahtaa hieman rikki. Lisää kattilaan oliiviöljy, basilika, pinjansiemenet ja suola. Sekoita. Nosta perunat tarjoiluastiaan ja viimeistele raastetulla parmesaanilla.

Lähde ja resepti: Mika Remes, Mikko Takala, Sami Rekola, Tommi Anttonen: Sekaani – syö sekaisin, vihreämmin ja ilmastoystävällisemmin (Readme 2020)