Talven nopein soppa! Mahtavan punajuurikeiton maun salaisuus on piimä

Valmiista punajuurisoseesta syntyy nopea ja herkullinen keitto kahdelle.

Kaikki borssikeittoa maistaneet tietävät, kuinka hyvin happolisäys tukee punajuuren makua. Tämä idea pätee myös punajuurisosekeittoon. Tällä kertaa hapokkuus saadaan keittoon piimän muodossa.

Ideana on keittää helppo soppa valmiista punajuurisoseesta, joka on maustettu valkosipulilla ja hunajalla. Kun keitto on kiehuvan kuumaa, joukkoon lisätään reilu loraus piimää.

Eräs seikka on kuitenkin tärkeä huomioida: piimälisäyksen jälkeen soppaa ei kannata enää keittää, jotta piimä ei juoksetu. Riittää siis vain, että keiton lämmittää tarjoilulämpötilaan.

Keiton joukkoon lorautettavan piimän on hyvä olla rasvaista laatua, jolloin se pitää pintansa kuumassa keitossa kokkaroitumatta. Rasvaisempi piimä takaa myös täyteläisen maun.

Kun säästät osan piimästä sopan pinnalle, saat siihen hauskat kuviot. Katso ohje Soppa365:stä!