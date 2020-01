Hesburgerin perustaja Heikki Salmela aloitti vegaanihaasteen: ”Ihan hirvittää tämä nykyinen tilanne”, hän sanoo muutoksesta, jonka on huomannut

Suhde ruokaan on nyt täysin erilainen, Heikki Salmela toteaa yli 50 vuotta kestäneen työuransa aikana tapahtuneista muutoksista.

Hesburgerin perustaja Heikki Salmela otti viime vuonna Ylen tv-ohjelman kuvauksissa saamansa haasteen vastaan. Hän lupasi lähteä mukaan vuosittain järjestettävään Vegaanihaasteeseen, jonka tarkoitus on kannustaa kokeilemaan kasviperäistä ruokaa tammikuun ajan.

– Olen jo aloittanut, Salmela kertoo haasteeseen osallistumisestaan Ilta-Sanomille tammikuun toisella viikolla.

Salmela toteaa, että vain kasviperäisten ainesten käyttäminen on ollut helppoa.

– Olen koulutukseltani kokki ja minulle tämä on normaalielämää. On ollut helppo juttu lähteä tähän mukaan, Salmela kertoo.

Kasvispainotteisempi ruokavalio tuli tutuksi Salmelalle neljä vuotta kestäneen painonpudotuksen aikana, josta kerroimme kesällä. Hän laihdutti 40 kiloa ja aikoo vielä jatkaa.

Mikä joitakin ihmisiä ärsyttää?

Hesburger kertoi tiedotteessaan joulukuussa, että yrityksen tavoitteena on lisätä kasvistuotteiden osuutta ketjun tarjonnan myynnistä niin, että tuotteista puolet on lihattomia vuoteen 2030 mennessä. Nyt suurin osa tuotteista sisältää lihaa. Ketjun kasviproteiinitehdas valmistui joulukuussa 2019.

Kun uutinen Hesburgerin tavoitteesta julkaistiin eri medioissa ja sivustoilla, kommenttikentissä ja somessa alkoi myös arvostelu. ”Nyt Hese boikottiin”, on esimerkki joidenkin kommenttien luonteesta.

Mitä Heikki Salmela itse ajattelee siitä, että ihmiset reagoivat asiaan negatiivisesti? Vegaanihaasteeseen osallistuminen saattaa aiheuttaa vastaavia mielenilmaisuja. Mikä Salmelan mielestä saattaa ärsyttää joitakin ihmisiä kasvisruoassa?

– Omalla tavallani ymmärrän heitä, sillä ihmiset saattavat luulla, että heitä jollain tavalla ”pakotetaan” tiettyyn muottiin. En halua syyllistää ketään, en ole siksi tässä mukana, Salmela toteaa.

Hän haluaa painottaa tärkeäksi kokemiaan asioita.

– On oltava vaihtoehtoja. Teollisuuden ja ravintoloiden on tehtävä niitä. Olen 73-vuotias ja minun elämäni aikana maapalloa on tuhottu, hyvinvointi on tehty luontoa tuhoamalla. Kokonaiskuvassa nyt eletään järkyttävää aikaa.

”Ruokaa ei hukattu eikä tuhlattu”

Kun Salmela perusti Kirsti-vaimonsa kanssa Naantaliin Kievarin grillin vuonna 1966, maailma oli täysin toisenlainen kuin nyt. Vaikka kasvisruoka ei ollut nykyaikaan verrattuna aivan tavallista, ruokaan suhtauduttiin yleisesti hieman toisin, Salmela toteaa.

– Sitä ruokaa ei hukattu eikä tuhlattu. Raaka-aineita oli vaikeampi saada ja valikoima oli ihan toisenlainen kuin nyt.

Valikoimissa oli aluksi vain lihapiirakka, nakki ja grillimakkara. Kun grillillä ryhdyttiin tekemään hampurilaisia, oli rakennettava tehdas ja pihvikoneet, kun valmiita tuotteita ei ollut saatavilla, Heikki Salmela kuvailee.

– Ensimmäinen hampurilaisemme oli jättihampurilainen. Silloin ensimmäisenä myyntipäivänä vaimo soitti, että nyt meni ensimmäinen. Tuona päivänä niitä myytiin viisi kappaletta.

Ruoka on nyt yksinkertaisesti liian halpaa, liha on liian halpaa ja se voi myös vaikuttaa siihen, millä tavoin ruokaa arvostetaan, Heikki Salmela toteaa muutoksesta, jonka hän on huomannut pitkän uransa aikana.

– Ruoan arvostus oli ennen erilaista. Ihan hirvittää tämä nykyinen tilanne.

Ruoan ei pidä olla monimutkaista

Heikki Salmelan kotikeittiössä paistinpannu on nyt ahkerassa käytössä. Ruoasta ei pidä tehdä monimutkaista, hän painottaa. Erityisesti valkokaali ja erilaiset wokit ovat hänen lempiruokaansa kotona.

– Jos paistaa vihanneksia pannulla ja jättää ne hieman al dente, siitä tulee tosi hyvää, hän antaa yhden esimerkin.

Vegaanihaasteen jälkeen Salmela aikoo syödä myös lihaa ja kalaa. Hän kannustaa kokeilemaan kasvispainotteista ruokavaliota.

– Vegaanihaasteen voi ottaa yhtenä mahdollisuutena. Ehkä jopa mahdollisuutena parempiin elintapoihin.

18 000 ilmoittautunutta

Heikki Salmelan lisäksi tunnetuista henkilöistä tämän vuoden Vegaanihaasteeseen lähtevät myös artistit Paleface, Musta Barbaari, Pastori Pike ja Adikia, valokuvaaja Meeri Koutaniemi, kirjailija Katja Kettu sekä toimittaja Sean Ricks. Haasteeseen voi ilmoittautua kampanjan sivuilla.

Mukana on tähän mennessä 18 000 osallistujaa, kampanjan tiedotteessa kerrotaan tammikuun toisella viikolla. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin reseptejä, tietoa ja vinkkejä.

– Vegaaniseen ruokavalioon siirtyminen on mahdollisesti tehokkain tapa pienentää omaa ympäristöjalanjälkeä. Maailman ruoantuotannon käytössä olevaa pinta-alaa voitaisiin vähentää yli 75 prosenttia, jos eläinperäisten tuotteiden kuluttaminen loppuisi, ja ruokaa riittäisi silti kaikille, kampanjan viestintävastaava Saana-Maria Majatie kertoo tiedotteessa.

Vegaanihaaste-kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.