Suomeen ostettiin 92 500 euroa maksanut konjakkipullo, joka pannaan panssarilasin taakse

Suomessa toimiva ravintoloitsija Manjit Singh on ostanut 92 500 euroa maksavan konjakkipullon, asiasta julkaistussa tiedotteessa kerrotaan. Singh aikoo laittaa pullon esille Helsingin Pasilassa sijaitsevaan ravintolaansa.

Kyseessä on Rémy Martinin LOUIS XIII Le Mathusalem -konjakki. Tiedotteen mukaan konjakkipullo sisältää kuusi litraa ”yhtä maailman kalleimmista konjakeista” ja se painaa 17 kiloa. Pullo on tehty kristallista ja sen valmistamisessa on ollut mukana reilut parikymmentä lasinpuhaltajaa.

Pullon hinnasta suurin osa tulee kuitenkin itse pullon arvosta, vaikka konjakkikin on äärimmäisen kallista.

70 senttilitraa samaa konjakkia maksaa Alkossa reilut 2900 euroa. Litrahinta on reippaat 4000 euroa.

Beverage Partners Finland Oy:n Brand Manager Emmi Kokko toteaa, ettei tuotetta myydä Suomessa Alkon kautta juurikaan. Tuhansien eurojen pulloja ei ole myymälöiden takahuoneissa odottelemassa, vaan tuote tilataan.

Alkon sivuilla kyseisestä konjakista kerrotaan, että ”XO-konjakit ovat tynnyrikypsytettyjä, viinistä tehtyjä väkeviä juomia, jotka sekoitetaan useasta eri tisleestä”. Ne valmistetaan Länsi-Ranskassa Cognacin alkuperäalueella. Nuorinkin XO-konjakkiin käytetty tisle on vähintään 10-vuotias, sivuilla kuvaillaan.

”Kypsytyksen aikana konjakkitynnyrin sisällöstä haihtuu vuosittain noin 2–3 prosenttia. Tätä menetystä kutsutaan enkelten osuudeksi.”

Panssarilasin taakse

Konjakkipullo asetetaan ravintolassa esille näkyvästi tammikuun puolenvälin jälkeen.

– Pullolle rakennetaan vitriini, jossa on panssarilasia, ravintolatoimen johtaja Henri Vilonen Suomen Viihderavintoloista kertoo.

Sen on tarkoitus olla eräänlainen nähtävyys The Tower -ravintolassa, Vilonen vastaa Ilta-Sanomille.

Harvinaista konjakkia voi tilata ravintolassa, mutta pullo korkataan vain, jos sitä tilaa vähintään 10 neljän senttilitran annosta. Neljän sentin annos maksaa 2500 euroa, joten ensimmäiselle ostokselle tulee hintaa 25 000 euroa. Sen jälkeen konjakkia voi tilata vaikka sentin kerrallaan.

– Sitten se ei ole enää järkyttävän kallista, vaikka kallista toki onkin, Vilonen sanoo.

92 500 euroa on valtava summa rahaa ja tavallisen ihmisen näkökulmasta hankinta voi tuntua täysin käsittämättömältä.

Absurdin hintaisille alkoholeille on kuitenkin oma maailmansa ja keräilijäkuntansa. Tiedotteessa mainitaan, että kyseistä konjakkipulloa ”valmistetaan vuosittain rajattu erä ja niiden saatavuudesta taistellaan”. Sen arvoa kuvaillaan tiedotteessa muun muassa sillä, että se on ”äärimmäisen harvinainen.”

CNN kertoi viime syksynä ennätyshinnalla huutokaupassa myydystä viskipullosta, joka vaihtoi omistajaa 1,9 miljoonalla dollarilla. Kyseessä oli erittäin harvinaiseksi kuvailtu, yli 60-vuotias The Macallan Fine -viski.

CNN kertoi tällä viikolla myös ”maailman kalleimmasta tai ainakin viime vuoden kalleimmasta viinistä”, jonka hinta nousi 40 000 dollariin pullolta.