Igorin kanan suosio yllätti tekijänsäkin, Henri Alénin ”Muttikastiketta” tekivät kaikki – kokeile vuosikymmenen hittiohjeita

Siirrymme uudelle vuosikymmenelle, joten muistellaan hetki vielä menneen vuosikymmenen hittireseptejä.

Muistatko Henkka Alenin tomaattisen pastakastikkeen, Hanna Gullichsenin avokadopastan tai Peggyn pienen punaisen keittiön Igorin kanan?

No varmasti!

– Sain reseptin kauan sitten, itse ruokien taitajalta sekä makujen mestarilta, Igorilta! Resepti katosi minulta melkein heti muuton yhteydessä, mutta soveltaen mutumuistilla siitä tuli herkuista herkuin. Reseptin ruoalla ei ollut silloin erikseen mitään nimeä, joten nimesin sen reseptin antajan mukaan, Peggy Thomas kertoo blogissaan.

Ohjeen suosio yllätti Thomaksen.

– Igorin kana, alkuperäinen resepti on levinnyt somessa hurjaa vauhtia ja on ollut uskomatonta katsoa, miten joku ruoka on lähtenyt elämään omia uria! Igorin kana on bongattu ravintoloiden ruokalistalta, työpaikkaruokalasta, päiväkodin ja koulun ruokatarjonnasta, Peggy kertoo vuoden 2014 hitistä.

Igorin kana (Peggyn pieni punainen keittiö)

800 g kanan fileetä

1 punainen paprika suikaloituna

1 keltainen paprika suikaloituna

2 isoa sipulia kuutioituna

3 valkosipulin kynttä pilkottuna

70 g (1,25 dl) tomaattipyreetä

1 rkl sokeria

2 tl suolaa

2 dl kanalientä

350 g smetanaa

1 kuutioitu maustekurkku

1 ruukku persiljaa

mustapippuria myllystä

Kuullota pannussa paprikat ja sipulit. Lisää joukkoon tomaattipyree, suola, sokeri, pippuri, pieni kourallinen hienonnettua persiljaa ja kanaliemi. Lisää smetana joukkoon ja sekoita.

Anna kastikkeen saostua muutama minuutti.

Paista kanan fileet nopeasti kuumalla pannulla, niin että saa kauniin värin.

Asettele fileet vuokaan ja kaada kastike fileiden päälle, niin että ne peittyvät. Ripottele joukkoon maustekurkku sekä persiljaa.

Laita uuniin 175 asteeseen, noin 30 minuutiksi. Tarjoile riisin, pastan tai perunoiden kaverina!

Valmistusaika: 45 minuuttia

Annoksia: 6

Henri Alenin 1.1.2014 twiittaamassa hittikastikkeen reseptissä on hyviä teknisiä vinkkejä

Henkan Muttikastike

1 pieni sipuli

2 pientä valkosipulin kynttä

0,6 dl oliiviöljyä

0,5 teelusikallista sokeria

1 purkki Mutti-tomaattimurskaa, tai muuta laadukasta murskaa.

2 dl vettä

suolaa ja mustapippuria

halutessasi appelsiinin kuorta ja 0,5 desilitraa punaviiniä

400 g spagettia

Hienonna sipuli ja valkosipulinkynsi. Lämmitä oliiviöljy pannulla ja kuullota sipuleita matalalla lämmöllä vähintään 10 minuuttia. Varo, etteivät sipulit ruskistu tai pala. Näin rakennat makeuden.

Lisää sokeri ja puolet tomaattimurskasta. Anna hautua hiljaisella 10 minuuttia. Näin soosi makeutuu.

Lisää sen jälkeen loppu murska ja vesi. Anna kiehahtaa ja pidä poreileva lämpö.

Lisää halutessasi punaviini ja kaksi kuorimaveitsellä leikattua appelsiininkuori suikaletta. Hauduta vielä 15 minuuttia ilman kantta.

Kun kastike on sakeaa, lisää suolaa ja mustapippuria myllystä.

Ota kastike sivuun, sekoita joukkoon 0,5 desilitraa parasta neitsytoliiviöljyä mitä saat.

Älä keitä enää. Se tuo täyteläisyyden soosiin.

Sekoita kastike keitetyn spagetin joukkoon heti, kun pasta on valutettu.

Valmistusaika: 30 minuuttia

Annoksia: 4

Avokadopasta on jo klassikoksi muodostunut helppo ja terveellinen pasta vuodelta 2012

Avokadopasta

400–500 g spagettia

1 valkosipulinkynsi hienonnettuna

1/2 chili

1 limetin mehu

2 kypsää avokadoa kuutioituna

suolaa

0,25 tl mustapippuria

0,5 dl oliiviöljyä

½ ruukku basilikaa

½ ruukku lehtipersiljaa

30 g (1 dl) raastettua pecorinoa

30 g (1 dl) raastettua parmesaania (pinnalle)

Keitä spagetti hyvin suolatussa vedessä: pastaveden tulee olla niin hyvin suolattua, että se maistuu merivedelle. Ota talteen vajaa desi keitinvettä. Valuta pasta lävikössä.

Valmista kastike pastan kiehuessa.

Pilko valkosipuli hyvin hienoksi, pilko myös chili ja nosta kulhoon. Purista joukkoon limetin mehu. Halkaise avokadot ja poista niistä kivet. Kuutio avokado kuoressaan ja kaiverra sisus ruokalusikan avulla kulhoon.

Hienonna yrtit ja raasta juustot. Lisää mausteet ja oliiviöljy, hienonnetut yrtit, sekä juustoraasteet.

Sekoita ja lisää suolaa maun mukaan.

Lorauta tilkka keitinvettä kastikkeen sekaan, ja pyörittele valutettu spagetti kastikkeen joukkoon. Raasta päälle parmesaania ja rouhi myllystä mustapippuria. Tarjoa heti.

Valmistusaika: 10 minuuttia

Annoksia: 4

Kukkakaaliwingsien taikinan voi maustaa haluamillaan mausteilla

Kukkakaaliwingsit ja vegaaniaioli

1 iso kukkakaali (noin 500g)

1,5 dl vehnä- tai kikhernejauhoja

1 tl savupaprikajauhetta

1 tl sipulijauhetta

ripaus suolaa

1,75 dl vettä

0,5 dl srirachaa tai muuta chilikastiketta

1 rkl oliiviöljyä

0,5 dl makeuttamatonta soijamaitoa

1,5 dl rypsiöljyä

2 tl valkoviinietikkaa

2 valkosipulinkynttä

0,5 tl suolaa

Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen.

Irrota kukkakaalista nuput saman suuruisina, noin 4–5 cm paloina ja huuhtele ne.

Sekoita jauhot, savupaprika, sipulijauhe ja suola. Lisää vesi, sekoita tasaiseksi ja anna turvota hetki.

Dippaa kukkakaalinuput taikinaan ja asettele ne uunipellille leivinpaperille. Nosta uuniin 25 minuutiksi, kunnes taikina on kypsää ja nuput saaneet väriä.

Valmista vegaaniaioli. Mittaa korkeaan kapeaan kulhoon soijamaito, öljy ja etikka. Paina sauvasekoitin kulhon pohjaan ja surruta sitä pohjassa, kunnes majoneesi paksuuntuu.

Nosta sekoitin pikkuhiljaa ylöspäin, jotta loputkin öljyt sekoittuvat majoneesiin. Hienonna valkosipulinkynnet ja soseuta ne majoneesin joukkoon. Mausta suolalla maun mukaan.

Terveelliset lehtikaalisipsit ovat koukuttavan hyviä

Lehtikaalisipsit

200 g lehtikaalia

2 rkl oliiviöljyä

0,5 tl suolaa

Kuumenna uuni 150 asteeseen.

Huuhtele lehtikaalin lehdet ja revi lehdet paloiksi. Jätä ruodit käyttämättä.

Levitä lehtikaalit pellille leivinpaperin päälle suht ohueksi kerrokseksi.

Kaada päälle öljy ja ripottele suola ja sekoittele niin, että öljy leviää tasaisesti kaikkialle.

Nosta uuniin noin 20–25 minuutiksi. Varo polttamasta sipsejä. Voit käännellä sipsejä lastan avulla paistamisen aikana. Sipsit ovat valmiita, kun ne ovat rapeita. Ne rapeutuvat vielä jäähtyessään.

Valmistusaika: 30 minuuttia

Annoksia: 3 pellillistä

IS-Plussan kokki Prisca Leclerc on isän puolelta ranskalainen. Hän on syntynyt Pariisissa, mutta käynyt koulunsa Suomessa.

Prisca on kouluttautunut ruokatuottajaksi ja työskennellyt ruokajuttujen parissa kymmenen vuotta. Hän on kirjoittanut kaksi keittokirjaa, Tarte tatin (2015) ja Mokkapala (2017).

Prisca haluaa tehdä monipuolista, vaivatonta ja maukasta ruokaa sesongin raaka-aineista.