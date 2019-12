24 hyvää kuohuviiniä jokaiseen makuun – viiniasiantuntija vinkkaa

Hyvä kuohuviini on puna- ja valkoviiniä monikäyttöisempää. Pekka Suorsa kokosi aimo listan, josta löytyy taatusti jokaiselle jotakin!

Kuohuviini vie pöytäviinistä voiton jo alkuerissä: edes korkkiruuvia ei tarvita.

Käytännönläheisyyden ohella monimuotoisuus on silmiinpistävää. Se kuohuu kuplien lisäksi taloutta, tekniikkaa, muotia ja fysiologiaa.

Siihen liittyy puna- ja valkoviinejä enemmän mehukkaita historiallisia tarinoita. Se on viineistä romanttisinta. Gastronomisesti se on kuin luotu ratkaisemaan huomattavia ja monimutkaisia haasteita.

Sillä on muihin viineihin verrattuna selkeät sesongit. Uutenavuonna, ylipäätään juhlissa ja maljajuomana se on perinteinen tarjottava. Nykypäivänä se on ennen kaikkea osa gastronomiaa.

Nestemäistä kultaa

Samppanja on paradoksi jo sananselityksenkin näkökulmasta. Ajatellaan vaikkapa nimeä Champagne. Se pohjautuu antiikin ajan Campaniaan eli tarkoitti takamaita, junttilaa. Silti Epernayn pääkadun alla lepää maailman kallein neste-esiintymä.

Suurten samppanjatalojen kellareissa kypsyvät reservit, joista tehdään hienoja luksusviinejä kuten Krug tai Cristal, mutta niistä myös sekoitetaan hienostuneita elementtejä perus-samppanjoihin.

Se on kuitenkin vähän niihin hehtolitroihin verrattuna, joita kuohuviineiksi maailmalla kutsutaan. Sieltä löytyy sitten kääntöpuoli. Maailman kaikkein huonoimmat viinit on edullisia kuohuviinejä.

Se ei harrastajaa hämää. Pitää valita oikein. Jo 10-15 euron hintatasolla kuplajuomiin mieltynyt tekee laadukkaita löytöjä.

Ruokapöydässä parhaimmillaan

Ensimmäinen etu on fysiologinen. Viinissä oleva hiilidioksidi saa alkoholin imeytymään nopeasti verenkiertoon. Vaikutus on nopea. Asiat tuntuvat sujuvan.

Kääntöpuolena on nuoren kuohuviinin hapokkuus: närästysherkät ihmiset eivät siitä luontaisesti pidä.

Mutta jos ruokatorvea ei polttele, rakenne tekee oivan aperitiivin. Se herättää ruokahalun, eikä nautiskelu tunnu vastenmieliseltä ilman ruokaa.

Mutta tositoimiin se pääsee ruokapöydässä. Miksi näin?

Kuohuviinin rakenne syntyy happojen ja sokerin luomasta tasapainosta. Sen pitää olla hapokasta, jotta se ei maistu lattealta. Kuivaksi kutsuttu laatu sisältää kuitenkin yllättävän paljon sokeria (5-15 g/l). Pöytäviiniä kutsuttaisiin samoilla arvoilla puolikuivaksi.

Ilmiö on sama kuin laadukkaassa kastikkeessa. Hapokkuus ja makeus tukevat toisiaan luoden tasapainon, joka ryydittyy mineraalisuudella ja hedelmäisyydellä.

Kuohuviini sopeutuu vaikeisiinkin ruokiin pöytäviinejä helpommin. Se on yleensä hapokkaampaa kuin tarjottu ruoka, mutta sokeri taltuttaa samalla aterian mausteisia elementtejä.

Kuohuviinejä jokaiseen makuun!

Australian parhaimmistoa: Nepenthe Prestige Cuvée Chardonnay Pinot Noir (15,90 € / 91 p.)

Persikkaa Chilestä: Undurraga Brut (9,98 € / 88 p.

Mausteista: Robert de Nola Cava Brut (12,90 € / 90 p.)

Runsasta: 2016 Roger Goulart Cava Brut Reserva (15,98 € / 92 p.)

Kukkeaa: 2018 Val d’Oca Millesimato Prosecco Extra Dry (12,98 € / 90 p.)

Paahteista: Ca’del Bosco Cuvée Prestige Franciacorta Brut (29,98 € / 91 p.)

Makeaa: Gancia Asti Dolce (11,99 € / 87 p.)

Metsäsienimäistä: Gisselbrecht Blanc de Noirs Crémant d´Alsace Brut (16,99 € / 90 p.)

Aprikoosimaista: Pfaff Crémant d’Alsace Blancs de Blanc Brut (15,98 € / 89 p.)

Pähkinäistä: 2004 Alfred Gratien Millésimé Champagne Brut (68,95 € / 503867 / 93 p.)

Hillamaista: Charles Heidsieck Blanc de Blancs (75,50 € / 556737 / 95 p.)

Marjaisaa: Drappier Rosé Champagne Brut Nature (49,99 € / 94 p.)

Rutikuivaa: Laurent-Perrier Champagne Ultra Brut (68,90 € / 92 p.)

Ranskankermamaista: Louis Roederer Brut Premier (54,98 € / 92 p.)

Räiskähtelevää: Pertois-Lebrun Instant Champagne Brut (55,14 € / 94 p.)

Herkkää: 2008 Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill Champagne Brut (159 € / 97 p.)

Pähkinäistä: 2004 Pommery Cuvée Louise Champagne Brut (150 € / 903031 / 96 p.)

Piikivimäistä: 2011 Roland Champion Special Club Blanc de Blancs Grand Cru Chouilly Champagne Brut (60,49 € / 512557 / 95 p.)

Viineille annettavat pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko

Hunajaista: 2004 de Venoge Chardonnay Brut (69,90 € / 938717 / 95 p.)

Eleganttia: 2017 Engel Crémant d’Alsace Chardonnay Brut (17,98 € / 580417 / 91 p.)

Parasta Burgundista: Bruno Verret Métisse Crémant de Bourgogne Brut (19,88 € / 534007 / 92 p).

Inkiväärimäistä: 2006 Piper-Heidsieck Cuvée Rare Millésimée (168,89 € / 98 p.)