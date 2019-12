Perunasalaatti, joka on aivan omaa luokkaansa

Paahdetussa perunasalaatissa on aivan oma makunsa.

Jos etsit perunasalaatin ohjeita uudeksi vuodeksi, tämä resepti kannattaa ehdottomasti ottaa kokeiluun.

Perunasalaatti ja nakit ovat suosittua tarjottavaa uudenvuoden juhlissa.

Perunasalaatin voi tehdä monella tavalla. Kermaviilipohjainen on monien suosikki, mutta myös öljypohjainen perunasalaatti on todella maukas. Esimerkiksi tässä ohjeessa se maustuu raikkaasti mintulla ja parmesanilla. Myös tämä Vappu Pimiän öljypohjaisen perunasalaatin ohje on maukas.

Isoäidin perunasalaattiohjeessa on kermaviilin ohella dijoninsinappia ja omenaa.

Potut uuniin

Perunoita keittäessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että jättää ne napakoiksi, jolloin ne eivät hajoa salaattia sekoittaessa, Soppa365:n ohjeessa muistutetaan.

Aivan omaa luokkaansa on kuitenkin perunasalaatti, jossa perunat paahdetaan. Tässä Ruokalan reseptiarkiston ohjeessa on alun perin ajateltu käytettäväksi kesän varhaisperunoita, mutta ohje toimii myös talvella, kun käyttää pienikokoisia perunoita.

Kun paahdettujen perunoiden rapeus ja ihana maku yhdistyy parmesaanin, basilikan ja aurinkokuivattujen tomaattien kanssa, lopputulos on täydellinen.

Paahdettu perunasalaatti

800 g pieniä perunoita

½ dl oliiviöljyä

2 rkl sitruunamehua ja 1 tl raastettua sitruunankuorta

noin 2 tl rouheista suolaa (käytä suolaa oman maun mukaan)

pari rouhaisua mustapippuria myllystä

Lisäksi:

nippu rucolaa

nippu basilikanlehtiä

30 g:n pala parmesaania

10 aurinkokuivattua tomaattia

Valmistusohjeet