Baileys-mokkapalat ovat parasta, mitä kahvipöytään voi kantaa – ihana juhlaherkku aikuisille

Tätä herkkua riittää isommallekin porukalle.

Baileys-mokkapalojen valmistukseen on käytetty nimensä mukaisesti kermalikööriä. Tällä tavoin tutut mokkapalat on saatu aikuisten herkuksi.

Tällä reseptillä saat valmistettua suuren määrän leivoksia, sillä ohjeella valmistat uunipellillisen kokoisen piirakan.

Ohjeessa on kuorrutetta tarkoituksella aika paljon, eli sitä on mitoitettu niin, että saat pursotettua suuren pohjan kauniisti reiluilla pursotuksilla. Jos et halua pursottaa kuorrutetta pohjan päälle, niin puolet reseptin kuorruteohjeesta riittää ohueen kuorrutekerrokseen piirakan päälle.

Kuorrutuksena on kermaliköörillä maustettu voikreemi, joka kovettuu hieman jääkaapissa. Niinpä tämä piirakka on parhaimmillaan suoraan pursottamisen jälkeen.

Jos säilytät piirakkaa jääkaapissa, niin muista silloin nostaa piirakka hyvissä ajoin huoneenlämpöön, jotta kuorrute pehmenee ennen tarjoilua.

Jos et halua poistaa alkoholia kuorrutteesta, niin jätä silloin kermalikööri keittämättä ennen kuorrutteeseen lisäämistä. Jos haluat valmistaa näitä herkullisia leivospaloja, mutta et halua käyttää likööriä, voit vaihtaa liköörin silloin vaikka kahviin.

Baileys-mokkapalat

Pohja:

5 isoa kananmunaa

4 dl sokeria

6 dl vehnäjauhoja

1 dl kaakaojauhetta

1 tl leivinjauhetta

2 dl kahvia (keitettynä)

200 g voita

Kuorrute:

1 1/2 dl Baileys-kermalikööriä

400 g voita

6 rkl kaakaojauhetta

3 dl tomusokeria

strösseleitä ja suklaakoristeita

Valmistusohjeet

Vatkaa kanamunat ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. Sekoita loput kuivat aineet keskenään. Sulata voi. Lisää vaahdon joukkoon vuorotellen kuivia aineita ja kahvia. Lisää ennen viimeistä jauhoerää voisula ja lisää lopuksi viimeinen jauhoerä. Sekoita taikina tasaiseksi ja levitä uunipellille leivinpaperin päälle. Paista uunissa 175 asteessa noin 20 minuutin ajan, tai kunnes pohja on kypsä. Tarkkaile pohjan kypsyyttä paiston aikana. Anna pohjan jäähtyä ennen koristelua. Kumoa jäähtynyt piirakkapohja tarjoiluastialle. Valmista kuorrute keittämällä kermalikööriä hetken aikaa, jotta alkoholi poistuu. Jäähdytä likööri. Vatkaa huoneenlämpöinen voi yhdessä kaakaojauheen ja tomusokerin kanssa. Lisää joukkoon jäähtynyt kermalikööri ja vatkaa tasaiseksi. Nostele kuorrute pursotuspussiin ja pursota kauniiksi kiehkuroiksi tai pursota haluamallasi tavalla. Minä jätin aina kahden pursotussuoran jälkeen aina pienen välin, jotta sain leikattua palat siistimmin veitsellä pursotusten välistä. Leikkaa valmis piirakka sopivan kokoisiksi leivoksiksi.

Vantaalla asuva leivontabloggaaja ja -kirjailija Taru Vihavainen kirjoittaa Pullahiiren reseptit ja leivonvinkit -palstaa, jossa hän jakaa leivontaohjeita ja keittiövinkkejä Ilta-Sanomien Ruokalan lukijoille.

Taru Vihavainen on alkuperäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti. Kaikki alkoi ristiäiskakusta, joka sai hänet kiinnostumaan leivonnasta enemmän. Vihavainen aloitti Pullahiiren leivontanurkka -blogin pitämisen vuonna 2006 ja jäi sille tielle. Blogi on saavuttanut vuosien saatossa suosiota ja tavoittaa parhaimmillaan useita kymmeniä tuhansia lukijoita kuukaudessa.

Vihavainen on myös kirjoittanut kolme leivontakirjaa. Lisäksi hän pitää leivontakursseja ja suunnittelee yrityksille reseptejä.

Taru Vihavainen haluaa kannustaa erityisesti vanhempia ottamaan lapset mukaan keittiöön.