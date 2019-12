Tässä on pulla, joka sopii kaikille: gluteeniton, vegaaninen ja ah, niin hyvä!

Joulunajan mehevin pullakranssi on kaupan päälle gluteeniton ja vegaaninen.

Mehevässä pullakranssissa on piparimausteinen mantelitäyte.

Gluteenittoman pullan valmistusta varten kannattaa kaivaa sähkövatkaimen taikinakoukut esiin. Yhtä hyvin voit valmistaa taikinan yleiskoneella. Gluteeniton taikina on tarttuvaista, mutta oikeilla välineillä tästä seikasta ei tarvitse välittää.

Taikina kääräistään jauhotetun leivinpaperin päällä rullaksi ja siitä renkulaksi, joten muotoilu käy näppärästi. Tärkeää on muistaa, että gluteeniton taikina kohotetaan vain kerran, eli ennen paistamista. Näin se säilyttää muotonsa ja rakenteensa parhaiten.

Koska taikinanesteenä on mantelimaito ja rasvana kasvimargariini, pulla on myös vegaaninen. Eli sillä on hyvät mahdollisuudet yhdistää kaikki pullaa rakastavat samaan pöytään.

Ohjeen löydät Sopasta!