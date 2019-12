Näin paistat, jäähdytät ja säilytät makoisan joulukinkun – mututuntumalla menee helposti pieleen

Nyt on viimeistään aika ryhtyä paistamaan joulukinkkua.

Joulukinkkua ei kannata sulattaa huoneenlämmössä, sillä silloin se sulaa liian nopeasti, HK kertoo sivuillaan. Kinkku pitäisi siis sulattaa jääkaapissa. Jäisenkin kinkun voi paistaa, jos sulatteluun ei ole enää aikaa. Katso ohjeet täältä, jos joulukinkkusi on vielä jäinen.

Tuoresuolatun kinkun hiilijalanjälki on hiukan pienempi kuin pakastetun kinkun, sillä pakastus kuluttaa enemmän energiaa, lihatalo kertoo.

HKScanin mukaan nyrkkisääntö paistoaikaan on noin 1,5 tuntia ensimmäistä kinkkukiloa ja tunti seuraavia kinkkukiloja kohti.

Mututuntuma ei riitä

Lihatalo antaa tiedotteessaan perusohjeen joulukinkun paistamiseen. Ohjeessa korostetaan paistomittarin käyttämistä. Mututuntumaa kinkun sisälämpötilasta ei suositella, sillä lopputulos voi silloin olla epäonnistunut. Mittaria ei tarvitse pitää uunissa koko aikaa, vaan lämpötilan voi mitata muutamasta paksuimmasta kohdasta silloin tällöin, kerroimme aiemmassa, kinkun paistamista käsittelevässä jutussa.

Ota kinkku ajoissa sulamaan. Kinkun sisälämpötilan olisi hyvä olla lähellä plus kymmentä astetta ennen paistamista. Käytä paistomittaria. Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan. Vältä kuitenkin osumasta luuhun, sillä kinkun luu varastoi ja johtaa lämpöä eri tavalla, jolloin mittaus ei pidä paikkaansa. Laita kinkku paistopussiin. Paistopussi on siitä hyvä, että voit ottaa paistiliemen kätevästi talteen paiston jälkeen ja hyödyntää sitä esimerkiksi kastikkeissa. Voit myös paistaa kinkun ritilällä ilman paistopussia. Aseta uunin lämpötila 100–120 asteeseen ja paista kinkkua noin 1–1,5 tuntia per kilo luottaen kuitenkin paistomittariin, ei aikaan. Sisälämpötilan ollessa 75 astetta, kinkku on mehevän kypsä. Mikäli haluat hieman mureampaa kinkkua, tulee sisälämpötilan olla 80 astetta.

80-asteinen kinkku on kuivempaa, kuin 75-asteinen.

Jos et käytä paistopussia, kinkun voi paistaa uuniritilän päällä kamarapuoli ylöspäin. Ritilän alle täytyy laittaa korkeareunainen uunipelti, jonka pinta peitetään vedellä. Pelti tarvitaan, sillä kinkusta valuu paiston aikana nestettä ja rasvaa. Vesi puolestaan pitää uunin sopivan kosteana, HK kertoo. Paistopussin etu on, että sotkua tulee vähemmän ja kinkusta irtoava liemi on helpompi hyödyntää.

Ei koko kinkkua pöytään, jos sitä ei syödä heti kokonaan

Kinkku on helposti pilaantuva elintarvike, Ruokavirasto muistuttaa.

– Kypsennä kinkku vähintään +75 asteeseen. Kaikki tautia aiheuttavat bakteerit, myös MRSA-bakteerit, tuhoutuvat tässä lämpötilassa. Käytä kypsennyksessä lihalämpömittaria, viraston sivuilla kerrotaan.

Paistamisen jälkeen seuraava tärkeä vaihe on kinkun jäähdyttäminen. Ruokavirasto ohjeistaa, että paistettu kinkku tulee jäähdyttää nopeasti ennen jääkaappiin siirtämistä. Kinkku jäähtyy esimerkiksi ulkona huolellisesti suojattuna. Kinkku on säilytettävä koko ajan enintään +6 asteessa, viraston sivuilla kerrotaan.

Kinkusta kannattaa leikata vain se määrä, mikä arvioidaan syötäväksi kerrallaan. Liian kauan huoneenlämmössä seissyttä kinkkua ei ole enää turvallista syödä.

Kinkku pitäisi syödä loppuun viikossa, Ruokavirasto mainitsee sivuillaan myös.

Lähteet: HK, HKScan, Ruokavirasto