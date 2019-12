7 löytöä markettien glögihyllyistä – näitä voisi lipittää vaikka koko illan

Kartonkipakkauksissa myytävissä markettiglögeissä on myös paljon kelpo vaihtoehtoja, mutta nämä tuotteet nousivat maistelussa erityisen herkullisiksi.

Glögi kuuluu jouluun ja sen tuoksu luo lämmintä tunnelmaa. Vaihtoehtoja kaupoissa riittääkin.

Ilta-Sanomien raati testasi tällä viikolla alkoholia sisältävät glögit, joista nousi selkeästi kaksi hyviä pisteitä kerännyttä tuotetta. Lignell & Piispasen valmistama tummanpunainen Loimu 19 ja Altian lempeänvaalea Jouluhetki Omena-pihlajanmarja saivat yksimieliseltä raadilta lähes täydet pisteet ja ylsivät jaetulle ykkössijalle, jutussa kerrottiin.

Ilta-Sanomien Ruokalan suositukset markettiglögeistä tulevat tässä.

Vaikka edullisista kartonkipakkauksista löytyy myös runsaasti kelpo glögijuomia, nämä seitsemän tuotetta nousevat ruokakauppojen tarjonnasta erityisen miellyttävinä vaihtoehtoina. Ne ovat esimerkiksi hyviä tarjottavia vieraille tai viemisiä joulun ajan kyläilyihin.

Nämä glögit sopivat hyvin myös vaikka lahjapakettiin. Kaikki tuotteet ovat kotimaisia.

Wanhan Porvoon Fabriikki glögi 0,7 l (4,89 €, litrahinta 6,84 €)

Jos kaipaa oikein perinteistä, punaista glögiä, tämä on varma valinta. Tässä glögissä on kaunis väri, hyvä tuoksu ja ihanan jouluinen maku. Ei kaipaa lantraamista, vaikka maku on runsas. Tätä voisi kuvailla sanoilla ”kunnon glögi”. Mantelit ja rusinat täydentävät tämän ihanan joulujuoman.

Poikain Parhaat Korpi Juhlaglögi 0,5 l (6,59 €, litrahinta 12,98 €)

Tässä glögissä on karpalon ja puolukan makua, mikä tekee siitä todella raikkaan. Tuotteen pieni happamuus sopii erityisesti niille, jotka eivät pidä kovin makeista glögeistä. Toki tässäkin glögissä makeutta silti on. Tuoksu ei ole ehkä yhtä hyvä kuin maku.

Tuoteseloste paljastaa, että tässä glögissä on mausteena myös lakritsijuurta. Sen maku ei tule voimakkaasti esiin, mutta selkeästi toimii. Lakritsi häivähtää jälkimaussa. Juoman väri on vaalea ja tuote vaatii kunnon ravistelua ennen käyttöä. Pullo on kaunis. Tämä sopii myös siksi erityisen hyvin viemisiksi.

Kaskein juhlaglögijuoma 1 l (5,69 €, litrahinta 5,59 €)

Tässä on hyvä tuote hyvin perinteistä glögiä etsivälle. Se on maistuva perusglögi, maultaan aavistuksen kevyempi kuin yllä mainittu Wanhan Porvoon perinteinen glögi. Kepeytensä puolesta tuote ei kaipaa lantraamista. Tämä sopii monien makuun.

Humble inkivääriglögi 0,7 l luomu (8,69 €, litrahinta 12,27 €)

Tässä on ihana glögi! Inkivääri tuo juomaan ihanaa, pientä potkua ja tuntuu pitkään jälkimaussa. Tuote toimii hyvin lämpimänä, mutta myös kylmänä. Lantraamisen tarve on makuasia.

Vahvasta glögistä ja mausteisuudesta pitävä ei tarvitse tähän mitään lisää, mutta toiset saattavat nauttia siitä enemmän lisäämällä annokseen pienen määrän vettä. Tämän tuotteen ostamisessa lahjaksi voi tosin olla riskinsä, sillä tuote ei ole lainkaan perinteinen glögi. Inkiväärin ystävälle se on täysosuma. Hinta saattaa tosin tuntua hieman kovalta.

Pirkka Parhaat luomuglögi 750 ml (4,59 €, litrahinta 5,99 €)

Aivan ihana punainen glögi! Tuote on makea, siinä on kunnolla mustaherukkaa, mutta joihinkin tunkkaisempiin glögeihin verrattuna tässä on myös raikkautta. Tuote sisältää hyvin perinteisiä glögimausteita.

Tätä voisi lipittää koko illan. Ei kaipaa lantraamista, aivan ihana jouluun!

Deluxe Glögi puolukanmakuinen (2,99 €, litrahinta 5,98)

Jos pitää puolukan mausta glögissä, tämä on kelpo valinta. Tuotteessa on perinteisen glögin makua, johon puolukka tuo pientä happamuutta. Vaatii kenties hieman ohentamista.

Puolukan maku on hiukan voimakas, mutta jälkimaku on miellyttävä. Jos etsii hyvin makeaa ja erittäin perinteistä, punaista glögiä, tämä ei siinä tapauksessa ole paras mahdollinen valinta.

Loimu Helmeilevä Glögijuoma 5 % 0,275 l (3,19 €, litrahinta 11,24 €)

Vaikka muut yllä mainitut suositukset ovat alkoholittomia ja selkeästi glögejä, tätä tuotetta ei voi jättää mainitsematta. Lignell & Piispasen tämän joulun uusi, helmeilevä glögijuoma on aivan ihana joulujuoma, jos paksut ja tuhdit, perinteiset glögit eivät maistu.

Tämä toimisi kylmänä vaikka joulusaunan jälkeen. Maussa tunnistaa glögin makuja, mutta jouluinen juoma on tässä raikkaassa ja kuplivassa muodossa. Pieni pullo on juuri sopiva annos. Tuotetta löytyy hyvinvarustelluista ruokakaupoista.

Hinnat: K-ruoka.fi, Lidl