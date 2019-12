Peggyn tapa laittaa graavilohi tarjolle on superkaunis ja ohje on herkku – katso myös muut joulun ihanat kalareseptit

Graavaamisessa sokerilla on tärkeä roolinsa. Katso myös 12 muuta ohjetta joulun kalapöytään.

Graavilohi tai muu graavikala on monissa joulupöydissä yksi suosikkiherkuista.

Sen voi ostaa valmiina, mutta graavilohen valmistaminen itse ei ole ollenkaan vaikeaa.

Peggyn pieni punainen keittiö -blogia kirjoittavan Peggy Thomaksen ohje on yksinkertainen ja herkullinen. Se julkaistiin tänä vuonna ilmestyneessä, Thomaksen kirjoittamassa Parhaat kalareseptit -kirjassa (Readme 2019).

Kerroimme kirjasta aiemmin jutussa, jossa julkaistiin myös maukas ohje lohesta.

– Graavilohi on yksi juhlapöydän odotetuimmista tarjottavista vuodenajasta riippumatta – eikä ihme. Onhan se aivan mielettömän hyvää, Thomas kirjoittaa kirjassaan.

Soppa365 muistuttaa graavilohiohjeessa, että sokerilla on merkityksensä graavaamisessa. Ripaus sokeria takaa, että lohi graavautuu rakenteeltaan pehmeäksi. Se myös tasapainottaa makua, ohjeessa kerrotaan.

Alla olevasta Peggyn ohjeesta riittää 6–8 annosta.

Graavilohi

450 g lohifileetä (täysin ruodoton)

2 rkl merisuolaa

1 tl roseepippuria

ripaus valkopippuria

1 rkl sokeria

1 ruukku tilliä

Valmistusohjeet

Ripottele lohen päälle suola, sokeri ja lopuksi pippurit. Laita paksuimpaan kohtaan enemmän mausteita. Asettele tilli fileen päälle. Kääri kala tiukasti voipaperiin ja kelmun sisään. Nosta kala jääkaappiin ja anna graavautua kylmässä noin 1 vuorokauden. Poista mausteet fileen pinnalta ja leikkaa filee ohuiksi viipaleiksi.

Kuvassa on kaunis graavilohen tarjoiluehdotus. Peggy Thomas on asetellut kalan kauniisti kranssin muotoon. Ohje on hänen tänä vuonna ilmestyneestä Juhlaruokakirjastaan (Readme 2019), johon on koottu ohjeita eri juhlasesonkeihin.

Kerroimme tällä viikolla myös ammattikalastajan tavasta graavata joulukala.

