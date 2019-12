Täydellinen salaatti joulupöytään – sen sydän on majoneesikastike

Omenalta ja seesamilta maistuvan waldorfinsalaatin sydän on majoneesikastike.

Waldorfinsalaatti on klassikko, joka tunnetaan ympäri maailman. New Yorkissa sijainneen hotellin legendaarisessa nimikkosalaatissa on aina omenaa, saksanpähkinää ja selleriä. Kastikkeen koostumus sen sijaan vaihtelee tuhdista majoneesista raikkaampiin ranskankermaversioihin.

Soppa365:n waldorfinsalaatissa on mukana sekä juuri- että lehtiselleriä. Napakan pehmeäksi kypsennetty juuriselleri saa nimittäin ihanan kirpeää vastapainoa ohuiksi viipaleiksi leikatusta lehtiselleristä.

Seesamiöljyllä maustettu kastike tekee mausta koukuttavan hyvän.

Salaatti on kauneimmillaan laakealle vadille kasattuna. Nosta keskipisteeksi kulhollinen sinapilla maustettua majoneesia, jota jokainen voi annostella lautaselleen makunsa mukaan.

Ohjeen löydät Sopasta!