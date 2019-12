Lidlin himoittu jouluherkku katosi kaupan hyllyistä – Raisa kehitti oman reseptin

Muistatko Lidlissä vielä noin viitisen vuotta sitten myynnissä olleita, punssirullia muistuttavia piparkakkurullia? Jos kaipaat niitä, tässä on resepti!

Facebookin suositussa Sipsikaljavegaanit-ryhmässä julkaistiin sunnuntaina kaupoista kadonneen jouluherkun ohje.

Kyse on Lidlissä aikoinaan myynnissä olleesta piparkakun makuisesta, punssirullatyyppisestä herkusta, jota ei ole saanut muutamaan vuoteen. Lidlin tuotteissa on ollut aiemmin piparkakkurulla Jouluaitta-tuotenimen alla. Lidlin viestinnästä kerrotaan, että hiukan vastaava, Punssirulla-nimeä kantava tuote oli myynnissä vielä viime jouluna.

Piparkakkurullien reseptin versioinut ja julkaissut Raisa Omaheimo osui selkeästi kaivattuun asiaan, sillä julkaisu on saanut Sipikaljavegaanit-ryhmässä yli tuhat tykkäystä, iloista hehkutusta ja kiitoksia.

– En taatusti ole ainoa joka on haikaillut Lidlin piparirullien perään, hän totesi julkaisussaan.

Pohjana valmiita tuotteita

Kyseiset tuotteet olivat punssirullien muotoisia, suklaaseen molemmista päistä dipattuja herkkuja. Ne erottuivat kauppojen tarjonnasta esimerkiksi viitisen vuotta sitten myös siksi, että ne olivat silloin yksiä harvoista, tavallisista ruokakaupoista löytyvistä valmiista vegaanisista jouluherkuista.

– Taivas. Olen kaivannut niitä, olen kirjoittanut Lidlille muutamana vuotena, mutta ne eivät näytä tekevän paluuta. Perjantaina keksin, että teen oman reseptin! Otin lähtökohdaksi punssirullareseptin, koska rakenne on sama. Siellä (ohjeessa) oli hankalia veganisoitavia, kuten ”valmista kakkupohjaa”. Ajattelin, että en kyllä ala mitään aquafabavaahtokakkupohjaa värkkäämään ja sitten keksin, että on olemassa valmis vegaaninen tuote, jonka rakenne on lähellä kakkua. Muutaman testikierroksen jälkeen ollaan tässä: resepti!

Raisa käytti leipomusten pohjana piparkakkuja ja munkkirinkilöitä.

Piparirullat

Täyte:

100 g margariinia (Raisalla sinistä Keijua)

1 dl tomusokeria

1 rkl tummaa kaakaojauhetta

hippu suolaa

2 tl piparkakkumaustetta

2 Lidlin vegaanista munkkirinkilää

1 dl piparimuruja (noin kolme kookasta piparkakkua)

2 dl pikakauraryynejä

Päällys:

marsipaania (jos haluat värjätä sen ruskeaksi, tarvitaan myös tummaa kaakaojauhoa)

tummaa suklaata

Valmistusohjeet

Vaahdota margariini ja tomusokeri. Lisää margariini-tomusokeriseokseen kaakaojauhe, piparimauste ja suola. Sekoita. Aja kaksi munkkirinkilää monitoimikoneessa muruksi, lisää seoksen joukkoon, sekoita. Aja piparkakut muruksi, lisää seoksen joukkoon ja sekoita. Minä ajoin myös kauraryyneja hiukan hienommiksi monitoimikoneessa, ja nekin voi lisätä sekaan. Marsipaanin värjääminen: Kauli marsipaani levyksi, ripottelee kaakaojauhetta päälle, taita, lisää kaakaojauhetta, taita ja kauli uudelleen levyksi. Toista, jos tarpeen. Marsipaanin värjääminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Laita kaulitun marsipaanilevyn päälle noin peukalonpaksuinen pötkö tekemääsi seosta. Leikkaa sopivan kokoinen pala marsipaanista, taita rullaksi, ja jätä sauma rullan alle. Sulata suklaa vesihauteessa, dippaa rullien molemmat päät suklaaseen ja laita ne jääkaappiin viilenemään. Fiilistele aikaa, jolloin vegaaniherkut olivat kiven alla. Fiilistele sitä, että nykyään kaikki on mahdollista.

Resepti: Raisa Omaheimo

