Tiesitkö, että pähkinät pitäisi säilyttää jääkaapissa? Näin vältät ikävän yllätyksen

Pähkinöissä on hyvää rasvaa ja niitä voi käyttää monipuolisesti.

Pähkinät eivät ole elintarvikkeista kaikkein edullisimpia. Jos niitä on tullut ostettua reippaampi määrä, säilyttämiseen on hyvä kiinnittää huomiota.

Pähkinät sopivat monenlaiseen ruoanlaittoon ja leivontaan. Pähkinät, mantelit ja siemenet sisältävät niin kutsuttua hyvää, pehmeää rasvaa. Niiden lisäämisellä ruokavalioon on myös todettu olevan terveysvaikutuksia.

Vaikka yleisessä tiedossa on, että pähkinät sisältävät runsaasti rasvaa, niiden säilyvyyteen liittyviä asioita ei välttämättä tule ajatelleeksi, sillä ne voi mieltää helposti pitkään säilyväksi kuivatuotteeksi – kunnes sitten huomaa, että avatussa pussissa tai huoneenlämmössä säilytetyssä purkissa olleet pähkinät eivät enää maistu aivan siltä kuin pitäisi.

Ne ovat saattaneet härskiintyä.

Viileässä ja valolta suojattuna

K-ryhmä kertoo sivuillaan, että pähkinät säilyvät rasvaisuuden vuoksi melko huonosti. Ketju suosittelee sivuillaan, että avattu pakkaus kannattaa säilyttää tiiviissä astiassa jääkaapissa. Myös Meiran sivuilla mainitaan, että ”korkean rasvapitoisuutensa takia pähkinät kannattaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa valolta suojattuna. Meiran suosituksissa kerrotaan, että ”pähkinät voi säilyttää myös jääkaapissa”.

Tarkkaa tietoja siitä, missä ajassa pähkinät saattavat pilaantua, ei sivustoilla kerrota. Myös Ruokaviraston asiantuntija toteaa, että jos avattua pakettia ei käytetä nopeasti, jääkaappi saattaa pidentää pähkinöiden säilyvyyttä.

– Pähkinät alkavat hapettua ilman vaikutuksesta. Ja mitä lämpimämpää ja mitä rasvaisempi pähkinä on, sitä nopeampi on reaktio. Pähkinät ovat yleisesti aika rasvaisia, joten pähkinäpussi kannattaa käyttää mahdollisimman pian avaamisen jälkeen. Jääkaappi on mielestäni hyvä ratkaisu säilyttämiseen, sillä hapettumisreaktio hidastuu viileässä, elintarvikekemisti, erikoistutkija Tiina Ritvanen Ruokaviraston kemian yksiköstä kertoo.

Ritvasen mukaan pähkinät säilyvät jääkaapissa muutaman viikon. Pähkinöiden osalta parasta ennen -päivämäärää kannattaa katsoa tarkemmin jo kaupassa, jos tuotteita ei ole tarkoitus käyttää lähiaikoina.

– Avatun paketin säilyvyyteen vaikuttaa myös aina lähtötilanne, eli kuinka lähellä parasta ennen -päiväystä pähkinät olivat pakkausta avatessa.