Taivaallinen taatelikakku onnistuu ilman kananmunia – kinuskinen maku

Vaaleassa taatelikakussa on suloisen kinuskinen maku.

Ihanan jouluinen, vaalea taatelikakku onnistuu myös ilman kananmunia ja maitotuotteita.

Kun joulua vietetään isolla porukalla, on tärkeää löytää sellaisia herkkuja, jotka sopivat mahdollisimman monelle. Yksi rakastetuimmista joululeivonnaisista on taatelikakku. Sen voi hyvin tehdä ilman kananmunia ja maitotuotteita, jolloin kakku on vegaaninen.

Taikina valmistuu perinteiseen tapaan keittämällä taatelit pehmeiksi sokeriliemessä ja sekoittamalla joukkoon muut ainekset.

Piparimausteet tekevät mausta jouluisen. Vielä tärkeämpi on kuitenkin suolaripaus, joka tasapainottaa taateleiden makeutta. Kananmunien sijaan taikinaa sitoo paksu kaurajugurtti.

Taatelikakku säilyy kuvun alla jääkaapissa useita päiviä. Se on kuitenkin herkullista myös tuoreena.

