Helppo herkkuohje, joka sopii dipiksi, salaattiin tai kastikepohjaksi: Tee vaikutus ”minimaalisella panostuksella”

– Jos minun pitäisi antaa kuolinvuoteellani yksi ruoanlaitto-ohje jälkipolville, se on tämä: Kun haluat tehdä ihmisiin vaikutuksen minimaalisella panostuksella, tee tahna.

Näin kirjoittaa toimittaja Anu Silfverberg uudessa kirjassaan Pieni tahnakirja (Into Kustannus 2019). Kirja sai alkunsa Long Play -lehden lukijoiden toiveesta saada kokoelma lehden uutiskirjeiden loppukevennyksinä toimineista tahnaresepteistä.

Tahna on aina enemmän kuin osiensa summa, kirjassa todetaan.

”Niin helppoa, että tuntuu huijaukselta”

Ohjeita kuvaillaan kirjassa hyvin yksinkertaisiksi. Kirjassa on 64 vegaanista tahnaa. Osassa resepteistä on useita ainesosia, yksinkertaisimmillaan tahnan saa sekoittamalla pussillisen ranskalaisen sipulikeiton aineksia esimerkiksi kaurapohjaiseen ranskankermaan. Tämä on niin helppoa, että tuntuu huijaukselta, kirjassa todetaan.