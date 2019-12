Aamu-tv:ssä leipovan Annin äidin sämpyläohje on niin herkullinen, että sämpylät saatetaan viedä käsistä – sisällä ihana juustotäyte

Ajankohtaista

Aamu-tv:ssä leipovan Annin äidin sämpyläohje on niin herkullinen, että sämpylät saatetaan viedä käsistä – sisä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sämpylät loppuivat kesken suurperheen joulupöydässä

Annin Äidin Juustosämpylät

Valmistusohjeet

Mittaa kaikki kuivat aineet keskenään isossa kulhossa (myös kuivahiiva). Sulata voi ja jätä sivuun. Lämmitä vesi 37-asteiseksi. Lisää neste kuiviin aineisiin kahdessa erässä ja vaivaa taikinaa noin 5 minuuttia. Lisää sula voi taikinaan vaivauksen lopussa välissä. Jätä taikina kohoamaan peiteltynä lämpimään paikkaan puoleksi tunniksi. Kumoa taikina jauhotetulle alustalle ja jaa kahteen osaan. Tee kaksi tankoa, joista molemmista leikataan 12 taikinapalaa. Pyöritä taikinapalat kiinteiksi palloiksi. Venytä taikinapalloa ja paina juustopala taikinapallojen pohjalle ja nipistele pohja kiinni. Aseta pallot kuusen muotoon pellille, jätä hieman tilaa jokaisen pallon väliin, koska sämpylät kohoavat. Kohota sämpyläkuusta noin 20–30 minuuttia. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen. Paista sämpylöitä noin 20 minuuttia tai kunnes ne ovat kullanruskeita. Voitele sämpylät heti paiston jälkeen sulalla voilla ja koristele halutessasi.

Lapsuuden ruokamuistot ovat tärkeitä