Sami kehitti mokkapaloille reseptin, joka tekee tutusta herkusta käsittämättömän hyvää

Royal-mokkapalat

Valmistusohjeet

Kuumenna uuni 175 asteeseen. Paloittele suklaa ja sulata vesihauteessa. Sulata myös voi ja sekoita suklaan kanssa tasaiseksi sauvasekoittimella. Lisää suola. Lisää sokeri ja kananmunat taikinaan ja sekoita. Kaada leivinpaperin päälle uunipellille. Paista noin 30 minuuttia. Pohja saa jäädä hieman raa’aksi. Jäähdytä ensin huoneenlämmössä ja siirrä sitten jääkaappiin. Valmista mokkakuorrutus. Sulata voi. Sekoita kaikki ainekset keskenään ja anna jäähtyä jääkaapissa noin 30 minuuttia. Vatkaa vatkaimella vaahdoksi. Revi kakkupohjasta haluamasi kokoisia palasia ja laita kulhoon. Pursota kuorrutetta päälle pursotinpussista tai levitä suoraan paloille. Ripottele strösseleitä päälle. Koristele syötävillä kukilla.