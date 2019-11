Yksi kuva osoittaa, kuinka paljon suomalainen heittää ruokaa roskiin vuodessa – määrä ja rahasumma todella pysäyttävät

Ajankohtaista

Yksi kuva osoittaa, kuinka paljon suomalainen heittää ruokaa roskiin vuodessa – määrä ja rahasumma todella pys





”Ihmiset saattavat heittää pois ihan avaamattomia pakkauksia”

”Onkohan paras kokki kuitenkin se, joka vähiten aiheuttaa hävikkiä”

10 keinoa vähentää hävikkiä

Osta elintarvikkeita ja valmiita ruokia harkiten kulutuksen mukaan. Ota lautaselle sen verran ruokaa kuin mitä syöt. Parasta ennen -päivättyjen tuotteiden käyttöikä ei lopu kyseiseen päivämäärään. Luota omiin aisteihisi ja tutki tuotetta. Maitokaan ei pilaannu Parasta ennen -päivänä, kun huolehditaan kylmäketjusta. Hapanmaitotuotteet säilyvät vielä pidempään, samoin kuivatuotteet. Nahistuneen porkkanan voi hyvin ujuttaa kypsennettävään ruokaan. Noudata viimeistä käyttöpäivää (esimerkiksi liha- ja kalatuotteet), ennakoi ja valmista niistä ajoissa ruokaa. Hyödynnä ruoantähteet: kypsästä lihasta tai kalasta ja kasviksista voi tehdä herkullisia nyyttejä, pizzaa tai maukasta laatikkoruokaa lisäämällä joukkoon munamaitoa. Kuivahtaneesta vaaleasta leivästä ja pullasta voit tehdä köyhiä ritareita tai herkullista pullavanukasta. Kuivat leivät voit raastaa korppujauhoiksi ja kuivahtaneista ruisleipäpaloista voit keittää maistuvaa ruismarjapuuroa. Kuivia leipäkuutioita tai -tikkuja voi paahtaa myös pannulla ja maustaa napostelupaloiksi. Ruskeapilkulliset banaanit ovat makeimmillaan maustamaan marjapirtelöitä – ja jos edellisenä päivänä on jäänyt syömättä sulaneita marjoja, nekin muistetaan hyödyntää, vaikka juuri pirtelöissä.

