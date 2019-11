Ajankohtaista

Teemu Pukki sai nimikko-oluen

28.11. 12:57

OLUT Teemu Pukki https://www.is.fi/haku/?query=teemu+pukki on saanut nimikko-oluen. Se tulee myyntiin sunnuntaina, jolloin Norwich City kohtaa Arsenalin.

Englannin Valioliigan Norwich Cityssä pelaavan Teemu Pukin kulttistatus kasvaa, vaikka Englannissa maalihanat ovat pysyneet kiinni viime aikoina. Toisin on ollut Suomen maajoukkueessa.



Sunnuntaista lähtien muutamissa Norwichin pubeissa ja seuran kotikentän Carrow Roadin baareissa tarjoillaan olutta, joka on nimetty Pukin mukaan. Maineikas Woodforde’s-panimo on pannut Eastern Daily Pressin mukaan 3,8-prosenttisen oluen, joka on nimeltään The Perfect Finnish Amber Ale. Pubien hanarivistössä se erottuu pumppulätkästään, jossa on Pukin kuva. Kyseistä olutta on saatavissa myös pullotettuna ja tölkitettynä. Erikoiserän lanseerauksen jälkeen olutta jaellaan myös Norwichin ulkopuolelle.



Woodforde’s on yksi Norwich Cityn sponsoreista. Panimon kuuluisin ja lukuisasti palkittu olut on nimeltään Wherry. Se on myös 3,8-prosenttinen ja tyyliltään Amber Ale...