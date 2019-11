Ajankohtaista

Kotiuunissakin saa ihanaa pizzaa, mutta kiertoilma saattaa kuivattaa sen – 5 ihanaa ohjetta

Liian pitkä paistoaika kuivattaa

Ihana pizzapohja

Valmistusohjeet

Sekoita kuivat aineet (300 g jauhoja, hiiva ja suola) keskenään. Lisää öljy ja vesi ja vaivaa taikinaa voimakkaasti, kunnes se muodostaa tiiviin, pehmeä ja kimmoisan pallon. Lisää loput 50 g jauhoja alustamisen puolessa välissä, jos taikina tuntuu jäävän liian pehmeäksi. Anna taikinan kohota lämpimässä paikassa leivinliinan alla pari tuntia. Ota taikina kulhosta ja erottele se kahteen osaan. Vaivaa sitä vähän aikaa leivinalustalla ja kauli pellin kokoiseksi ohueksi taikinaksi. Toista lopulla taikinalla. Täytä haluamallasi tavalla ja paista kuumassa 250-asteisessa uunissa n. 10 min. Helpoin tapa on kaulia taikina suoraan leivinpaperin päälle, niin sen liikutteleminen on helppoa.

5 herkkupizzaa

