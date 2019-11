Ajankohtaista

Herkullinen leipä, joka ei ihan heti lopu kesken – Tarun ohjeella onnistuvat lapsetkin





Herkullinen peltileipä

Valmistusohjeet

Lämmitä neste noin 42-asteiseksi. Sekoita joukkoon kuivahiiva, öljy, suola, sokeri ja kaurahiutaleet. Lisäile sämpyläjauhot joukkoon ja lisää vehnäjauhot vähitellen taikinaan. Alusta taikinaa koneella noin viiden minuutin ajan. Kaada valmis taikina uunipellille leivinpaperin päälle. Painele taikina öljytyillä käsillä tasaiseksi levyksi. Ripottele taikinan päälle hieman vehnäjauhoja ja kaurahiutaleita. Painele veitsellä tai lastalla ruudukko leipään. Anna peltileivän nousta noin 30-40 minuutin ajan leivinliinan alla lämpimässä ja vedottomassa paikassa. Tarvittaessa korosta vielä ruudukko painamalla uudestaan veitsellä tai lastalla. Lämmitä uuni 200 asteeseen ja paista peltileipää uunissa noin 30 minuutin ajan, leivän koosta ja paksuudesta riippuen.