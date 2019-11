Ajankohtaista

Joulutorttu on paras minikoossa – näin saat taikinalevystä kahden sijaan kahdeksan torttua!

Suuhun sopiva koko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cocktailtikku ratkaisee sakaraongelman





Näin teet minijoulutortut

Valmistusohjeet

Ota taikinalevy sulamaan noin vartti ennen leipomista. Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen. Kauli torttutaikinalevy puolet ohuemmaksi ja tasoita reunat taikinahyrrällä. Leikkaa levystä kahdeksan 5 x 5 cm neliöitä. Leikkaa jokaiseen kulmaan viilto ja laita keskelle nokare luumumarmeladia. Nosta joka toinen kulma tortun keskustaan ja purista kulmat päällekkäin. Kiinnitä ohuella puutikulla. Jos haluat, voitele tortut kananmunalla. Paista minijoulutortut uunin keskitasolla 5–8 minuuttia, kunnes tortut ovat saaneet väriä. Poista tortuista tikut, kun ne ovat vielä hieman lämpimiä.

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ruoka/tajuttoman-tyylikas-joulutorttu-klassikkoherkku-taitellaan-nyt-lumihiutaleen-muotoon?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ruoka/taytetta-paalle-vai-alle-lukijat-ratkaisivat-suuren-joulutorttukysymyksen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/tiedatko-jo-maailman-parhaan-joulutortun-reseptin-salaisuus-ei?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/aivot-narikkaan/me-naiset-testasi-joulutortun-uuden-trenditaytteen-ja?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article