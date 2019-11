Ajankohtaista

Herkullisin kastike lihapullille on neljän aineksen soosi – älä heitä pois parasta mahdollista kastikepohjaa

”Paras kastikepohja”

Kermakastike lihapullille

Valmistusohjeet

Lisää lihapullien paistamisesta paistinpannulle jääneeseen paistoliemeen nokare voita. Kiehauta. Sekoita vispilällä joukkoon vehnäjauhot. Ruskista jauhoseos kevyesti. Lisää kuuma lihaliemi ja kiehauta seos. Lisää kerma. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Lämmitä lihapullat kastikkeessa ja tarjoa perunamuusin ja puolukoiden kera.

Lihapullia ja muita pyöryköitä

