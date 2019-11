Ajankohtaista

Tarun kolmen aineen herkulliset suklaatryffelit on todella helppo tehdä – ihana lahjaidea!





Kolmen aineen likööritryffelit

Valmistusohjeet

Rouhi suklaa pieniksi paloiksi ja laita kuumuutta kestävään kulhoon. Mittaa likööri kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi. Kaada kuuma likööri suklaarouheen päälle ja anna kuuman liköörin sulattaa suklaata hetken aikaa. Sekoita massa hyvin. Jos suklaa ei sula kokonaan, niin jatka lämmitystä mikrossa miedolla teholla, lyhyen aikaa kerrallaan. Kun tryffelimassa on kokonaan sulanut, anna sen jäähtyä hetki ja nosta tryffelimassa jääkaappiin viilenemään ainakin parin tunnin ajaksi. Pyörittele jäähtynyt tryffelimassa palloiksi ja kierittele lopuksi halutessasi esimerkiksi kaakaojauheessa. Tämän jälkeen tryffelit ovat valmiit pakattavaksi lahjapakkauksiin tai tarjoiltavaksi.