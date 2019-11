Ajankohtaista

Kerro meille, missä asut – me kerromme, mitä syöt: Ostoskoreissa on isot erot eri puolilla Suomea













<section><h2><p>Mitä ruokia kotimaakunnassasi ostetaan?</p></h2></section><section><h2><p>Ahvenanmaa</p></h2><p><p>Ahvenanmaalla ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>avokadoja</strong>, <strong>voita</strong>, <strong>pakastepitsaa </strong>ja <strong>vaniljajäätelöä</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan <strong>kauramaitoa</strong>, <strong>kasviproteiineja</strong>, <strong>olutta </strong>ja <strong>siideriä</strong>. </p></p></section><section><h3><p>Etelä-Karjala</p></h3><p><p>Etelä-Karjalassa ostoskoreihin sujahtaa Suomen keskivertoa enemmän <strong>olutta, kahvia </strong>ja <strong>lenkkimakkaraa</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa<strong> </strong>vähemmän maakunnassa ostetaan <strong>basilikaa</strong>, <strong>maitoa</strong>, <strong>kauramaitoa </strong>ja <strong>pakastepitsaa</strong>. </p></p></section><section><h3><p>Etelä-Pohjanmaa</p></h3><p><p>Etelä-Pohjanmaalla ruokakärryissä on Suomen keskivertoa enemmän <strong>maitoa, kahvia</strong>, <strong>kaurahiutaleita </strong>ja <strong>voita</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan <strong>kasviproteiineja</strong>, <strong>avokadoja</strong>, <strong>pakastepitsaa</strong>, <strong>basilikaa </strong>ja <strong>siideriä</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Etelä-Savo</p></h3><p><p>Etelä-Savossa ostoskoreihin päätyy Suomen keskivertoa enemmän <strong>ruisleipää</strong>, <strong>siideriä </strong>ja <strong>kahvia</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan <strong>pakastepitsaa </strong>ja <strong>kasviproteiineja</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Kainuu</p></h3><p><p>Kainuussa ostetaan Suomen keskivertoa enemmän<strong> kaurahiutaleita, kahvia</strong>, <strong>maitoa</strong>, <strong>voita</strong>, <strong>ruisleipää </strong>ja <strong>lenkkimakkaraa</strong>.</p><p><br></p><p>Maakunnassa ostoskoreihin päätyy keskivertoa vähemmän <strong>kauramaitoa</strong>, <strong>avokadoja</strong>, <strong>basilikaa </strong>ja <strong>vaniljajäätelöä</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Kanta-Häme</p></h3><p><p>Kanta-Hämeessä ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>kahvia</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan sen sijaan <strong>kaurahiutaleita</strong>, <strong>maitoa</strong>, <strong>voita</strong>, <strong>olutta </strong>ja <strong>ruisleipää</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Keski-Pohjanmaa</p></h3><p><p>Keski-Pohjanmaalla ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>vaniljajäätelöä</strong>, <strong>kahvia</strong> ja <strong>voita</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan sen sijaan <strong>kasviproteiineja</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Keski-Suomi</p></h3><p><p>Keski-Suomessa ostoskärryihin kerätään Suomen keskivertoa enemmän <strong>siideriä </strong>ja <strong>kasviproteiineja</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan <strong>jauhelihaa </strong>ja <strong>pakastepitsaa</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Kymenlaakso</p></h3><p><p>Kymenlaaksossa ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>jauhelihaa</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan sen sijaan <strong>kaurahiutaleita </strong>ja <strong>kauramaitoa</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Lappi</p></h3><p><p>Lapissa ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>voita</strong>, <strong>olutta </strong>ja <strong>pakastepitsaa</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Jauhelihaa </strong>ja <strong>basilikaa </strong>maakunnassa ostetaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h3><p>Pirkanmaa</p></h3><p><p>Pirkanmaalla ostoskoreihin kerätään Suomen keskivertoa enemmän <strong>lenkkimakkaraa </strong>ja <strong>vaniljajäätelöä</strong>.</p><p><br></p><p>Keskivertoa vähemmän maakunnassa ostetaan <strong>kahvia</strong>, <strong>voita </strong>ja <strong>siideriä</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Pohjanmaa</p></h3><p><p>Pohjanmaalla ruokakaupoista ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>pakastepitsaa</strong>, <strong>avokadoja </strong>ja <strong>vaniljajäätelöä</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Olutta </strong>maakunnassa ostetaan sen sijaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h3><p>Pohjois-Karjala</p></h3><p><p>Pohjois-Karjalassa ruokakaupoista ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>ruisleipää,</strong> <strong>kahvia</strong>, <strong>maitoa</strong> ja <strong>voita</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Pakastepitsaa </strong>maakunnassa ostetaan sen sijaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h3><p>Pohjois-Pohjanmaa</p></h3><p><p>Pohjois-Pohjanmaalla ruokakaupoista ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>jauhelihaa</strong>, <strong>kahvia</strong>, <strong>kaurahiutaleita</strong>, <strong>voita </strong>ja <strong>siideriä</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Avokadoja </strong>ja <strong>basilikaa </strong>maakunnassa ostetaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h3><p>Pohjois-Savo</p></h3><p><p>Pohjois-Savossa ruokakaupoista ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>lenkkimakkaraa</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Jauhelihaa </strong>maakunnassa ostetaan sen sijaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h3><p>Päijät-Häme</p></h3><p><p>Päijät-Hämeessä ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>kahvia</strong>.</p><p><br></p><p>Maakunnassa keskivertoa vähemmän ostetaan sen sijaan <strong>kaurahiutaleita</strong>, <strong>maitoa </strong>ja <strong>ruisleipää</strong>.</p></p></section><section><h3><p>Satakunta</p></h3><p><p>Satakunnassa ruokakärryihin päätyy Suomen keskivertoa enemmän <strong>maitoa</strong>, <strong>lenkkimakkaraa </strong>ja <strong>vaniljajäätelöä</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Kasviproteiineja </strong>maakunnassa ostetaan sen sijaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h3><p>Uusimaa</p></h3><p><p>Uudellamaalla ruokakaupoista ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>kasviproteiineja</strong>, <strong>kauramaitoa</strong>, <strong>avokadoja </strong>ja <strong>basilikaa</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Kahvia</strong>, <strong>ruisleipää </strong>ja <strong>voita </strong>maakunnassa ostetaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h3><p>Varsinais-Suomi</p></h3><p><p>Varsinais-Suomessa ostetaan Suomen keskivertoa enemmän <strong>kauramaitoa</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Pakastepitsaa </strong>maakunnassa ostetaan sen sijaan keskivertoa vähemmän.</p></p></section><section><h2><p>Klikkaa maakuntaa:</p></h2></section>





