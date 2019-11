Ajankohtaista

IS tarjosi tuotteliaalle viski­kirjailijalle kolme lasillista – löytyihän sieltä kehutta­vaakin

Uuden kirjan alkupalat ovat tuttua perusasiaa Nikkasen aiemmista kirjoista, mutta on Viskimaailmassa (readme.fi) rutkasti ihan uuttakin asiaa. Yli 500-sivuista kirjaa varten Nikkanen on kirjoittanut lähes 700 tuoretta makukuvausta.Toisin kuin useat muut arvioitsijat, Nikkanen ei pisteytä maistamiaan viskejä.– Makukuvauksista näkee, olenko ollut liekeissä vai en.Myös suomalainen viski saa reilusti tilaa – ja ihan syystä. Nikkanen puhuu lämpimästi kotimaisen viskin kehityksestä, mutta yhdessä asiassa suomalaiset viskitalot ovat aallon harjalla.– Suomesta on tulossa Euroopan johtava ruisviskien tuottaja, Nikkanen sanoo.Kotikenttäetua esimerkiksi Kyrö Distillery Companylla eikä Helsinki Distilling Companylla ole. Ruisviski on nouseva trendi muuallakin kuin Suomessa.– Jopa Skotlannissa on alettu tislata ruisviskiä.Nikkanen mainitsee myös jyväviskien ja amerikkalaisten viskien kasvattavan kiinnostusta.Ihan kaikkea haluamaansa Nikkanen ei saanut mahdutettua uutuuteensa. Uusia tislaamoita ja tuotteita syntyy jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Niin myös vanhassa viskimaassa Irlannissa. Muun muassa vihreän saaren uuden aallon tislaamoista Nikkanen kirjoittaa seuraavassa kirjassaan.Nikkasen maistamat viskit paljastetaan videon lopussa.