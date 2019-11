Ajankohtaista

Taru teki täydellisen jälkiruoan talven juhliin – kuin jäätelöä!





Marjajäädyke

Valmistusohjeet

Mittaa marjat, sokeri ja vesi kattilaan. Keitä seosta noin kymmenen minuutin ajan. Soseuta marjat haarukalla ja kaada kulhoon. Anna jäähtyä muutaman minuutin ajan. Sekoita joukkoon maustamaton jogurtti sekä kondensoitu maito. Anna seoksen jäähtyä noin puolen tunnin ajan jääkaapissa. Vatkaa kerma vaahdoksi ja nostele kermavaahto jäähtyneen jäädykeseoksen joukkoon. Kaada jäädykeseos noin kahden litran vetoiseen kakkuvuokaan ja pakasta hyvin suojattuna. Vatkaa koristelun tarkoitettu vispikerma vaahdoksi ja mausta vaniljasokerilla juuri ennen tarjoilua. Lämmitä vuoan reunoja esimerkiksi upottamalla vuokaa varovasti kuumaan veteen. Ole varovainen, ettei vettä pääse jäädykkeen joukkoon. Kuivaa vuoka ja kumoa jäädyke tarjoiluastialle. Kun saat kakun irrotettua vuoasta, pursota kermavaahto kakun päälle ja asettele marjoja marjajäädykkeen koristeeksi. Anna jäädykkeen pehmentyä huoneenlämmössä hetken ajan ennen tarjoilua.