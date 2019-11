Miksi järvenpääläinen Citymarket on nyt maailman paras ruokakauppa? Kauppias on ylpeä hittituotteesta ja turistiryhmiä kaartaa pihaan

Ajankohtaista

Miksi järvenpääläinen Citymarket on nyt maailman paras ruokakauppa? Kauppias on ylpeä hittituotteesta ja turis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Konsultit kävivät Järvenpäässä

”Kauppa pienessä suomalaisessa kaupungissa...”









Turistiryhmiä tulee katselemaan