Maija Silvennoisen lapsuudenherkku on ihana ja helppoakin helpompi marjapöperö, joka tehdään puolukasta – vain neljä ainesta

Ajankohtaista

Maija Silvennoisen lapsuudenherkku on ihana ja helppoakin helpompi marjapöperö, joka tehdään puolukasta – vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Marjapöperö

Valmistusohjeet

Survo puolukat ja sekoita joukkoon ruisjauhot ja sokeri.

Nostele sekaan vaahdoksi vatkattu kerma.

Anna makujen tasaantua hetki ja nauti.

Muita puolukkaherkkuja

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001005050.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001005247.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001006580.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001003006.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001003737.html





https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001252394.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001002932.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000005894274.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001007279.html

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001038100.html