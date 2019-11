Ajankohtaista

10 tilatuinta pizzatäytettä on listattu – Suomen suosituin ei yllätä, mutta mielipiteet se jakaa

Kotipizzasta tilattujen pizzojen 10 suosituinta täytettä:

Ananas Kinkku Pepperoni Aura-sinihomejuusto Punasipuli Tonnikala Salami Katkarapu Herkkusieni Pariloitu kananpoika