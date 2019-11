Kun Heidin lapsilta kysyy lempiruokaa, vastaus saattaa yllättää – tällä reseptillä syntyy vastustamaton herkkulaatikko myös perheen nirsoimmalle

Ajankohtaista

Pilko kaalit pieneksi ja keitä niukassa suolatussa vedessä. Näin kaalilaatikosta tulee pehmeän kermainen, eikä siinä ei ole liikaa vettä. Vettä ei myöskään saa kaataa pois keittämisen jälkeen, jotta kaalin maku ei huuhtoudu pois. Lisää tämän jälkeen puuroriisi. Paista jauheliha. Heidi maustaa sen suolalla, mustapippurilla ja ranch-mausteella. Lisää jauheliha pehmeän kaalin joukkoon. Lisää kermaa reilusti, äläkä unohda siirappia, joka tuo mukanaan makeutta. Anna hautua uunissa pari tuntia miedolla lämmöllä, noin 150 asteessa.

Kun lapsilta kysyy heidän lempiruokiaan, ensimmäinen vastaus ei yleensä ole kaalilaatikko. Toisin on kuitenkin heinäveteläisenperheessä.Jos hänen jälkikasvultaan utelee, syödäänkö tänään makaroni- vai kaalilaatikkoa, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä: jälkimmäistä tietenkin.– 7-, 5- ja 4-vuotiaat tykkäävät siitä kaikki yhtä lailla, Heidi kertoo.Kaalilaatikko ei ole ollut Heidin bravuuri suinkaan aina. Itse asiassa hän kokeili sitä ensimmäisen kerran noin neljä vuotta sitten.– Mieheni ei pitänyt kaalilaatikosta, mutta oli työpäivänään sitä jossain syönyt ja ehdottikin, että jos kotona tehtäisiin. Uskaltauduin kokeilemaan, ja hyväähän siitä tuli, nainen kertoo.Vuosien jälkeen resepti on pysynyt samana ja varsin perinteisenä.– Ei laiteta mitään niin sanotusti erikoisia mausteita, vaan ihan suolalla, mustapippurilla ja ranch-mausteseoksella mennään. Pitää toki olla reilusti siirappia ja kermaa!Muutoinkin perheessä syödään paljon perinteisiä kotiruokia, kuten kanakeittoa.– Sen tekee kyllä mies paremmin kuin minä, Heidi tunnustaa.Välillä tehdään myös vaikkapa hampurilaisia, mutta tavallisen pihvin sijaan sisälle pistetään nyhtökanaa, -possua tai -hirveä.– Mies käy hirvimetsällä, joten hirvi kuuluu meillä ruokavalioon aika vahvasti.Heidin mukaan heidän vanhempi lapsensa on ”varmaan nirsoin lapsi, joka maailmasta löytyy”.– Kaalilaatikko on se paras vaihtoehto jostain syystä. Uunivihannekset ja muut värikkäät ruuat ovat ehdoton ei, eivätkä kuulemma ole hyviä.Periaatteeksi perheessä on otettu se, että kaikkea maistetaan – edes vähän.– Välillä on opittu syömään uusia makuja, välillä ei. Uskon kuitenkin, että lasten kasvaessa heille maistuu myös värikkäät ruuat.kaalianaudan jauhelihaasiirappiakermaariisiäMillä reseptillä syntyy teidän perheen lempiruoka? Ilmianna se alla kommenteissa!