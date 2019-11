Ajankohtaista

Kokki-isä Teemu katsoi Big Brotheria, sitten hänellä välähti – syntyi perheen uusi herkkuruoka





Idea lähti BB:stä

Kiri perinteisen hernarin ohi





Lapset mukaan keittiöpuuhiin

Kasvishernekeittopihvit (4:lle)





Valmistus (30 minuuttia)

Aloita tekemällä hernekeittopurkin pohjaan reikä. Käännä purkki ja avaa kansi. Käännä sitten purkki ylösalaisin ja puhalla tekemäsi reiän kautta hernekeitto pois purkista. Kuivaa hieman pötkön pintaa ja leikkaa se halutun kokoisiksi ”pihveiksi”. Pyöräytä pihvit joko kananmunassa tai kikherneliemessä ja paneroi ruisjauhoissa, joihin olet sekoittanut myös suolan sekä pippurin. Kuumenna pannu ja paista voissa tai öljyssä pihvejä 1 minuutti / puoli. Valmista on, kun pinta on rapea ja hernekeittopihvi myös sisältä lämmin. Tarjoile pihvit raikkaan salaatin tai hapankaalin kanssa.

