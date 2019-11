Ajankohtaista

Henri Alénin simppeli curry onnistuu kotikeittiössä – vähällä vaivalla reilu satsi

MIKÄ:

MIELLYTTI:

MIETITYTTI:

MINÄ KOKEILIN:





Kukkakaali-kikhernecurry

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmistusohjeet

Kuori ja hienonna sipuli, kuullota öljyssä ja lisää mukaan korianteri ja currytahna. Lisää mukaan myös kookosmaito ja hauduta viisi minuuttia. Leikkaa kukkakaali isoiksi nupuiksi. Huuhtele ja valuta kikherneet ja lisää sipulien joukkoon. Lisää myös kukkakaalit ja mantelit ja anna hautua noin 10 minuuttia. Viimeistele suolalla, limemehulla ja kevätsipulilla.

”Arkiruoka voi joskus olla maailman stressaavin ja tuskaisin juttu.” Näinhän se on, ja niin heti ensi alkuun toteaa myös suomalainen huippukokki Henri Alén uutukaisessaan. Arkiruokaa ja makumuistoja avaa lukijalleen oven Alénin kotikeittiöön ja ruokafilosofian äärelle. Mittava kokoelma reseptejä meiltä ja maailmalta – kuten kanadalaiselta vaahteransiirappifarmilta ja Marchen maakunnasta Italiasta – säestettynä koko perheen suosikeilla takaa, ettei kaupassa tai jääkaapilla mene sormi suuhun. Samalla kotikokille muistutetaan, ettei kaavoihin tarvitse kangistua.Alénin lukuisat vinkit ruokavalintoihin ja -hetkiin vaikuttavat oikeasti näppäriltä. Kokonaisuudessaan teos on erittäin kaunista ja selkeää luettavaa. Lisäksi Alén kertoo monista kokemuksistaan ja osoittaa innostavalla ja konstailemattomalla reseptiikallaan rentoa arkiasennetta.Paljoa moitittavaa ei tahdo löytyä, vaikka etsisikin. Kirjan rytmi on hieman vapaamuotoinen, mutta reseptit peilaavatkin ennemmin huippukokin omia kokemuksia ja mieltymyksiä kuin kankeaa arkiruokaluetteloa.Arki ja kotitekoinen curry, samassa lauseessa, omassa keittiössä? Kyllä kiitos! Itämaisen ja mausteisen ruoan ystävän kortistosta sopisi löytyä kotikutoisen mutta simppelin currykastikkeen ohje. Ja tämä on varmasti varioitavissa.1 keltasipuli1 kukkakaalikasviöljyä paistamiseen0,5 tl jauhettua korianteria2 rkl keltaista currytahnaa4 dl kookosmaitoa1 prk kikherneitä (310g)3 rkl kuorittuja manteleitasuolaa1 lime1 dl leikattua kevätsipuliaOhjeessa ei erikseen valmisteta lisuketta, mutta kylkeen menisi varmasti oikein hyvin riisi, peruna tai bataatti.