Somehurmos toi jo valikoimasta poistuneet sipsit takaisin – tässä ovat tämän hetken hittituotteet ruokakaupoissa

Ajankohtaista

Somehurmos toi jo valikoimasta poistuneet sipsit takaisin – tässä ovat tämän hetken hittituotteet ruokakaupois

Kasvisruokaa ja vastuullisuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nallesipsit tekivät paluun

K-ryhmän hittituotteet vuonna 2019

Inkiväärijuomat

Kasvipohjaiset juomat kasvavat edelleen, erityisesti kahviin tarkoitetut kaurajuomat

Kaurapohjaiset leivät

Lämmitettävät leivät

Sushi

Lokakuun hitti on sesongin kala: kypsennetty silakkapihvi eri muodoissaan

Kana

Raitajuuri

Keltajuuri

Punakaali

Pirkka naposteluporkkana

Urheiluvalmisteet

Vitamiinit

Pähkinät ja kuivatut hedelmät

Linssipsit

Pienpanimotuotteet

S-ryhmän hittituotteet vuonna 2019

Alkoholittomat oluet

Pienpanimotuotteet

Kaurajuomat

Kasvisruoka, etenkin kasvispihvit ja -pyörykät

Take away -tuotteet

Broileri

Särkikala, kuten järvikalapuikko

Kaupassa puristettu tuoreappelsiinimehu

Laadukas valmisruoka

Artesaani- tai juureen leivottu leipä

Lidlin hittituotteet vuonna 2019

Hummus, tuorepesto ja guacamole

Valmis pizzapohja tomaattikastikkeella

Teddy’s hit -nallesipsit

Lihaa jäljittelevä kasvisruoka

Pavut ja linssit

Kaurapohjaiset juomat

Ilona-maito

Saskia-kivennäisvesi

Luomukaurasydämet ja -ruispalat