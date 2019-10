Jussi alkaa syödä jouluruokaa jo lokakuussa – katso miehen luottoreseptit sienisalaattiin ja bataattilaatikkoon

Ajankohtaista

Jussi alkaa syödä jouluruokaa jo lokakuussa – katso miehen luottoreseptit sienisalaattiin ja bataattilaatikkoo

”Eihän niihin kyllästy”





Jussin sienisalaatti

Huuhtele sienistä liiat suolat pois. Vatkaa kerma vaahdoksi ja lisää sekaan loput aineet. Laita salaatti jääkaappiin maustumaan puoleksi tunniksi.

Jussin bataattilaatikko

Keitä bataatit kypsäksi. Survo ne tämän jälkeen muusiksi ja anna sitten jäähtyä. Lisää loput aineet sekaan korppujauhoja lukuun ottamatta. Sekoita. Kaada seos vuokaan ja ripottele korppujauhot sekä muutama nokare voita pinnalle. Paista uunissa 175 asteessa noin tunnin ajan.