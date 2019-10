Ajankohtaista

Kätevä kapistus pelasti Katin leivontahetket kertaheitolla – ”Miksi en ollut koskaan kuullutkaan tämmöisestä?”

Katin pikasämpylät





Valmistus

Katin perheessä leivotaan usein – ja paljon kerrallaan.– Yksi meidän talouden bravuureista ovat ainakin pikasämpylät, ja jouluna tehdään semmoinen 500 piparin satsi, nainen mainitsee.Kuten uskoa saattaa, vaatii isompien kappalemäärien leipominen kerralla runsaasti tilaa. Katin keittiö ei ole kuitenkaan suurimmasta päästä, ja työtasoja on verrattain vähän.Hiljattain Kati kuitenkin törmäsi kirpputorilla esineeseen, jonka hän kotiutti – ja onneksi kotiuttikin. Se nimittäin pelasti leivontahetket kertaheitolla.Kyseessä on uunipeltien säilytysteline, jolla voi vapauttaa lisätilaa keittiöön käden käänteessä. Lisäksi peltiteline on kokoon taitettava, joten se ei vie tilaa myöskään säilytyksessä.Telineeseen mahtuu kerralla jopa neljä peltiä, eikä haittaa, vaikka ne olisivat kuumia.– Miksi en ollut koskaan kuullutkaan tämmöisestä peltitelineestä? Kati ihmetteli ihastustaan Facebookin suositussa Kotiruokaryhmässä.Katin julkaisu keräsi satoja tykkäyksiä ja kiitoksia. Moni muukin kotikokki tunnusti, ettei ollut tiennyt kyseisen tuotteen olemassaolosta.– Emmä kestä, tää on saatava, eräs kommentoija suitsuttaa.Kati uskoo käyttävänsä telinettä monessa ruoka-askareessa.– Tämä on takuulla pizzapäivien pelastus, koska perheessämme on seitsemän henkeä, ja kaikki tekevät omat pizzansa!5 dl vettähiivaasuolaa2 dl puurohiutaleitaloraus siirappia6–7 dl jauhojaValmista taikina sekoittamalla ainesosat keskenään.Kohota taikinaa vain 20 minuutin ajan. Nosta kahdella lusikalla se nokareina pellille.Tämän jälkeen anna sämpylöiden kohota hetki ja laita ne sitten 225-asteiseen uuniin. Ota sämpylät pois, kun niissä on kaunis väri.