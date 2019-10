Ajankohtaista

Pieni ”pulahduskikka” saattaa olla syy Sadun lohkoperunoiden ihanaan rapeuteen

Potut pulikoimaan

Paista yhdessä kerroksessa

Lohkoperunoiden perusohje

Pese perunat hyvin.

Leikkaa pieniksi lohkoiksi.

Jos haluat, kokeile Satu Koiviston yllä kuvattua tekniikkaa ja kuivaa perunat esimerkiksi keittiöpyyhkeen päällä.

Levitä perunat pellille, lisää öljy sekä mausteet ja sekoittele.

Paista 200 asteessa n. 20–40 minuuttia, riippuen siitä, kuinka tummiksi haluat perunoiden paistuvan.